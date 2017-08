Detenido el conductor que chocó con el microbús de los rondeños en la India

La Policía india confirmó ayer el arresto y detención preventiva del conductor del camión que supuestamente causó el pasado 5 de agosto el accidente en el que murieron tres vecinos de Ronda y otro de Vélez de Benaudalla (Granada) en el sureste de la India. Tras más de una semana huido, el conductor fue arrestado el pasado día 16 en la localidad de Madurai, en el estado meridional indio de Tamil Nadu, a unos 500 kilómetros al sur del distrito de Chittoor, en Andhra Pradesh, donde su camión había colisionado de frente con el microbús en el que viajaban los españoles fallecidos.

"Fue presentado ante un tribunal y permanecerá en prisión durante al menos 15 días, cuando tiene previsto empezar el juicio", dijo ayer a Efe P. Shankar, vicesuperintendente de la Policía de Palamaner, con jurisdicción sobre la zona donde se produjo el siniestro. Shankar señaló que el conductor no tenía carné de conducir y añadió que el propietario del camión no fue arrestado a la espera de que entregue una serie de documentos que le reclamó la Policía. Aunque los cargos contra el conductor "aún no han sido presentados", de acuerdo con Shankar, otra fuente policial que pidió el anonimato explicó a Efe que según el texto preliminar de la denuncia será acusado de "homicidio culposo".

De ser declarado culpable, esa pena puede conllevar un máximo de diez años de prisión según el código penal indio. El accidente, en el que murió además el conductor indio del microbús y otros nueve españoles -también de Ronda- resultaron heridos, se produjo el 5 de agosto poco después de que abandonaran las instalaciones de la ONG Fundación Vicente Ferrer, entidad con la que colaboraban. La Policía explicó entonces que el conductor del camión fue el responsable del accidente porque conducía "a una gran velocidad" y no pudo controlar el vehículo.