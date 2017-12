Detenido un hombre en Vélez por el robo de más de diez toneladas de aguacate

La Policía Nacional ha arrestado en Vélez-Málaga a un hombre natural de Málaga y de 31 años de edad, por su presunta implicación en 12 delitos contra el patrimonio, ya que supuestamente cometió los robos en doce fincas y sustrajo más de diez toneladas de aguacates de distintas variedades. Los agentes intensificaron la vigilancia en zonas de campo a raíz de varias denuncias por el robo de aguacates en diversas fincas de la Axarquía y las pesquisas les condujeron hasta un vecino de la zona que había vendido en distintas partidas más de diez toneladas de aguacates.

Tras varias indagaciones sobre esta persona, la Policía, según informó ayer en un comunicado, logró su identificación y comprobó, además, que se dedicaba a la explotación agrícola de aguacates en la finca de un familiar. Durante el operativo, los agentes contactaron con los mayoristas donde distribuía los frutos y constataron que había vendido aguacates de variedades que no disponía en dicha finca. Igualmente, en la parcela había unos 100 árboles plantados con frutos en distintos grados de floración cultivados en condiciones precarias, por lo que, además de ser imposible que den diez toneladas de aguacates aún no habían sido recolectados. La Policía indicó que el autor de los robos accedía a las parcelas forzando candados y/o cadenas, a través de cortes de alambradas, o aprovechando que las fincas no estuvieran valladas. Además, los propietarios de las fincas denunciaron también daños en los árboles frutales y pérdidas considerables.

Los investigadores atribuyen al investigado, que ya ha sido puesto a disposición judicial junto a las diligencias instruidas, el robo en 12 fincas y la sustracción de más de 10.000 kilos de aguacates. La Policía Nacional ha incrementado la presencia policial en la zona con importante asignación tanto de recursos humanos como materiales -incluida las patrullas en helicóptero- para la prevención e investigación de este tipo de robos, lo que ha supuesto una reducción de esta práctica delictiva.