Detienen a un hombre por acosar a su ex pareja mediante correo y mensajes al móvil

Un hombre de 50 años fue detenido en Málaga por acosar y hostigar presuntamente a su ex pareja mediante mensajería instantánea, correo electrónico y correspondencia ordinaria, además de esperarla en la puerta de su trabajo o del gimnasio para vigilar todos sus movimientos.

Al detenido se le considera presunto responsable de un delito de acoso u hostigamiento en el ámbito de la violencia de género, ya que contactaba con la denunciante por carta, llamadas telefónicas o mensajes enviados desde cinco teléfonos diferentes con el objetivo de convencerla para que reiniciaran la relación.

La mujer y su ex pareja vivían en el mismo edificio, por lo que contactaba con ella por diferentes medios o le mandaba flores y, además, la esperaba en la puerta de su trabajo o del gimnasio para poder controlar todo lo que hacía, según informó en un comunicado la Policía.

Los agentes localizaron y detuvieron al varón por presunta responsabilidad en un delito de acoso con ánimo persecutorio, al generar a la víctima una situación de inestabilidad emocional y alterar gravemente su vida.

Las diligencias practicadas fueron remitidas al Juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Málaga que dictó una orden de protección a favor de la víctima que consiste en la prohibición al detenido de aproximarse a menos de 500 metros.

El delito de acoso u hostigamiento fue introducido en el Código Penal en junio de 2015, para dar cobertura a conductas insistentes, incluso persecutorias, que se suelen dar entre ex parejas. Según informaron desde la Policía Nacional, el no aceptar un no por respuesta e insistir en retomar la relación podría suponer la comisión de una infracción penal, acompañada de alejamiento.