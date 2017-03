Días para elegir una profesión

Las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Málaga iniciaron ayer su decimotercera edición, como cada año en el complejo deportivo universitario del Campus de Teatinos. En un periodo de tres días - hasta mañana -, en el que se espera reunir a más de 18.000 personas, el espacio deportivo acoge diversas dinámicas destinadas a orientar a los estudiantes de segundo de bachillerato acerca de las diferentes opciones que pueden encontrar en la UMA de cara a su futuro académico. Así, alumnos de todos los institutos de Málaga, e incluso de provincias andaluzas, mantendrán la primera toma de contacto con el que puede ser su próximo lugar de formación. La feria podrá visitarse hoy de 9:30 a 18:00 y mañana de 9:30 a 15:30.

Como cada año, se han movilizado a 500 voluntarios y a sus principales servicios, que se reparten en medio centenar de expositores, en los que también se ubican sus patrocinadores. Además, se han habilitado dos carpas en las que los propios profesores y vicedecanos de las facultades ofrecerán información sobre las titulaciones que se ofertan.

La inauguración oficial se inició ayer a cargo del rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, a las 12:00 en la sala de trofeos del Pabellón de deportes, pero las jornadas abrieron sus puertas desde las 9:30 hasta las 18:00. Desde primera hora de la mañana, centenares de estudiantes del instituto se movían curiosos por lo diferentes stands y dinámicas, buscando consejo acerca del camino que tomarán después de enfrentarse a la Selectividad. Natalie Gitler, acompañada de sus compañeras de clase, contaba que acudir a la feria le había abierto una nueva opción que no barajaba, "quería hacer Arquitectura o Bellas Artes, pero ahora me ha dado todo la vuelta. Me ha gustado mucho lo que me ha contado la chica de Comunicación Audiovisual y ahora también me planteo hacer esta carrera", contaba.

Lejos de ser unas jornadas tediosas, los diferentes stands ofrecen actividades entretenidas adaptadas a sus carreras. "Lo hemos ambientado en Juego de Tronos, tenemos el trono de hierro, la espada... También hemos hecho una ruleta con preguntas de las ocho titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras y damos premios cada vez que acierten: bolis, carpetas, brújulas y más cosas. La gente se lo está pasando muy bien. Es una buena iniciativa porque ayudamos a los chicos que no saben muy bien que carrera elegir, les hablamos con sinceridad de nuestra experiencia", contaban Alba y María , estudiantes de tercer curso de los grados de Historia e Historia del Arte, respectivamente.

A pocos metros de allí, en el stand de enfermería, varios jóvenes se amontonaban junto a un muñeco tendido en el suelo practicando la reanimación cardiopulmunar. "La verdad es que aburrirte no te aburres, estás de un lado para otro, haciendo y enseñando diferentes cosas. Aquí estamos haciendo talleres de cómo sacar sangre, estamos poniendo inyecciones intramusculares, hacemos suturas", explicaba Juan José, otro de los voluntarios estudiante de segundo curso de Enfermería.

Además, de los expositores de las diferentes facultades, hay una zona lúdica con escenarios para diferentes dinámicas. En esta edición se celebran actividades en las redes sociales, deportivas - clases de GAP, Zumba, Aerobox, Quidditch y Street Dance- y musicales, entre una de ellas el V Concurso de Cantautores de DestinoUMA, hoy a partir de las 11:00.

Por otro lado, el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Telecomunicación y Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática acoge también estos días la nueva evaluación de bachillerato para acceso a la universidad diariamente a las 09:30 y 11:00 hasta las 12:00. Asimismo, hay charlas diarias sobre la acreditación del nivel B1 de una lengua de la Unión Europea, requisito indispensable para la obtención de los títulos de grado, y sobre la participación estudiantil.