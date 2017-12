Díaz exige a De la Torre que "deje de confrontar" con el Metro al Civil

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha dejado claro hoy que el Gobierno andaluz está "en condiciones de cumplir lo que firmamos con el Ayuntamiento en 2013" y el compromiso de llevar el Metro en superficie al Hospital Civil, por lo que ha pedido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que "tiene que ser sensato, dejarse ya de confrontar con la Junta y dejar de buscar esa tensión permanente con otras administraciones para justificar su posición", además de cumplir con los compromisos conjuntamente adoptados.

"Lo que tiene que hacer --De la Torre-- es facilitar las cosas, que al final los ciudadanos lo que merecen y necesitan es un metro útil que les dé servicio para llegar a las instalaciones que más lo necesitan", ha asegurado Díaz en Mollina (Málaga), donde ha realizado una visita institucional al municipio y ha inaugurado el Museo de Belenes de la localidad.

Para Díaz, el Ejecutivo andaluz, que defiende el metro en superficie, posición contraria al Consistorio de Málaga, está en condiciones "de cumplir" lo firmado en 2013 con el Ayuntamiento y este alcalde.

Es más, ha recordado que una de las primeras visitas que realizó a un alcalde fue a De la Torre y "en esa reunión salimos los dos mostrando la satisfacción, mostrando el acuerdo y después se rubricó con la Consejería de Fomento", por lo que ha dicho no entender "ya a estas alturas qué está buscando" De la Torre. Así, ha señalado que la hoja de ruta de la Junta "es cumplir nuestros compromisos", esperando, por tanto, que "el Ayuntamiento facilite las cosas para que esos compromisos sean viables".

"No entendería que --el alcalde-- 'donde dijo digo, ahora diga diego', donde firmó un acuerdo en 2013 ahora diga que lo que firmó no le gusta, porque entonces lo que está buscando es confrontar, subir la tensión y, además, poniendo en estos momentos en un brete a una instalación, una infraestructura de transporte sostenible que está siendo ejemplar", ha defendido. Por último, ha reiterado que la posición del alcalde "no la entiendo y espero que cuanto antes cumpla él también aquel compromiso que adoptamos conjuntamente en 2013".