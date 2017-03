Díaz pide un pacto "de verdad" contra la violencia machista

No más casos de malos tratos ni de víctimas en el ámbito familiar. La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, pidió ayer que no se culpe a las mujeres de la violencia machista, sino a "todos de no haber hecho lo suficiente" y reclamó que en los próximos cuatro meses se trabaje en un pacto "de verdad" para erradicar esta lacra.

Ante unas mil personas, que asistieron a la entrega de los premios Clara Campoamor que concede el PSOE cada año con motivo del Día Internacional de la Mujer, Díaz señaló que en la subcomisión del Congreso sobre la violencia de género se deben abordar medidas penitenciarias, judiciales, laborales, sanitarias, educativas y de prevención. El objetivo debe ser que en cuatro meses "este país se levante en un grito unánime de que no tienen sitio entre nosotros aquellos que maltratan a las mujeres" por el hecho de serlo, insistió.

La secretaria general de los socialistas andaluces cuantificó en 900 las mujeres víctimas de violencia machista porque cree que no se debe "poner el contador a cero" cada año y aseguró que los políticos tienen la "responsabilidad" de dejar de "dar dilaciones" a este problema.

Así, exigió colaboración en este asunto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que en los próximos dos meses los integrantes de la subcomisión aborden las medidas necesarias y en los siguientes se reúnan los presidentes autonómicos, los alcaldes y representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Ley de Violencia de Género impulsada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero fue "pionera" y un "referente en el mundo", pero "en los últimos seis años de la derecha se han creído que la inercia la lleva sola" y es necesario desarrollarla, indicó Díaz, que demandó recursos para ello.

La presidenta de la Junta propuso también que se devuelvan las competencias a los ayuntamientos para que puedan "seguir gestionando la primera barrera de la igualdad", ya que de lo contrario las mujeres de las zonas rurales tienen dificultades de acceso a los servicios.

Además, sostuvo que en materia de justicia "se tiene que hacer más" y dotarla de recursos y personas con formación y sensibilidad porque un caso de violencia machista "no puede ir a la cola de un juzgado como si fuera un conflicto más de dos vecinos por una linde". También animó a avanzar en el ámbito educativo para que los niños se eduquen en igualdad y respeto y en el ámbito sanitario, al que recurren muchas mujeres que temen que aparezca en la factura de teléfono el número de los cuerpos de seguridad.

"Zapatero se adelantó; otros han actuado a ralentí, y ahora toca volver a impulsar ese gran acuerdo nacional con recursos y convenios", afirmó Díaz en su intervención, en la que el Pacto contra la Violencia de Género fue uno de los tres retos en materia de igualdad que desgranó junto a la igualdad en materia laboral entre hombres y mujeres y el derecho a decidir sobre la maternidad. En el acto también participó el secretario general del grupo socialista en el Congreso y del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, quien apuntó que "desde que llegó el PP al Gobierno el país ha retrocedido dieciocho puestos a nivel mundial en igualdad".