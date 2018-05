Díaz promete que este año se licitará el proyecto del nuevo Regional

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se comprometió ayer ante el Parlamento a que este año la Administración autonómica licitará el proyecto para construir un nuevo Hospital Regional. Ya se sabía ese plazo. Lo había dicho la consejera de Salud, Marina Álvarez, cuando anunció el proyecto en febrero pasado. Pero la confirmación tiene el valor de que llega por boca de la presidenta andaluza y en sede parlamentaria. Según el discurso de Díaz en el debate del estado de la comunidad, "en los próximos meses se licitarán los proyectos del Hospital Materno Infantil de Huelva, del nuevo hospital de Málaga y del Centro de Alta Resolución de Lucena".

Inmediatamente, el PSOE de Andalucía puso un tuit en el que destacó este compromiso de la presidenta. Pero desde el PP, la crítica al anuncio de Díaz no se hizo esperar. La parlamentaria popular por Málaga Mariví Romero manifestó en Twitter: "No están definidos los suelos y que sepamos no hay siquiera anteproyecto... Así que no sé cómo van a licitarse las obras este año".

En realidad, la Junta se ha comprometido a licitar la redacción del proyecto antes de que acabe el año y las obras en 2019. La consejera comprometió en febrero pasado una inversión de 230 euros y que el hospital se hará en seis años. El proyecto contempla un nuevo Regional y reconvertir el Carlos Haya en un hospital para crónicos. La ubicación "más probable" según la consejera es detrás del Materno. Pero Salud no da por cerrado ese emplazamiento ya que depende de criterios de espacio y otros aspectos técnicos. El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga dijo en enero que era posible un nuevo Regional tras el hospital infantil, en los terrenos de La Noria, que son de la Diputación; pero técnicos de Movilidad advirtieron en marzo que la zona ya soporta congestión de tráfico. Mientras, el grupo de expertos sigue trabajando para entregar a finales de este mes todo el proyecto a la Consejería.

Por otra parte, ayer la parlamentaria del PP manifestó en Twitter que seguía esperando a que Díaz aclarara cuándo va a abrir el área quirúrgica del Hospital del Guadalhorce, "que ella inauguró hace casi dos años" y en el que "aún no hay quirófanos y hay 80 camas hospitalarias vacías".