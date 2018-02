Díaz vuelve a reclamar a De la Torre que cumpla su palabra con el Metro al Civil

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de visita hoy a la capital malagueña, ha vuelto a reclamar al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que cumpla con la palabra dada con el fin de avanzar en la prolongación del Metro en superficie hasta el entorno del Hospital Civil.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, la dirigente regional ha sido clara al recordarle a De la Torre que a diferencia de él, ella sí está cumpliendo el compromiso asumido en 2013, cuando en su primera visita a un ayuntamiento como presidenta del Gobierno regional, acordó con el regidor el desbloqueo del proyecto.

El citado compromiso, que incluyó el deseo de Díaz de que la obra se hiciese con el aval de los vecinos del entorno, quedó plasmado pocos meses después en un protocolo de intenciones firmado por el propio alcalde. En el mismo se desgajaba en dos la terminación del ferrocarril urbano. Del tramo original entre el río Guadalmedina y la plaza de toros de La Malagueta se pasó a un primer tajo bajo tierra entre el cauce y la mitad de la Alameda Principal y un segundo, en superficie, desde la futura estación Guadalmedina (junto a El Corte Inglés) hasta la trasera del Civil.

Más de cuatro años después de que se rubricase ese acuerdo y de que la Consejería de Fomento culminase la redacción del proyecto constructivo, la obra sigue sin quedar desbloqueada. Algo que Díaz relaciona con la falta de voluntad de De la Torre por aceptar esta intervención. "Lo que no quisiera pensar es que el alcalde quiere dejar pasar el tiempo, que nos plantemos en las elecciones y que se diga que no ha dado tiempo", ha afirmado sobre este asunto, subrayando que antes de que lleguen los comicios locales de 2019 hay tiempo para que "todos cumplamos con nuestro compromiso".

"Mi palabra la estoy cumpliendo y espero que el alcalde la cumpla también para que los tiempos no sigan corriendo porque si no la gente dice que se lían los políticos y los proyectos no salen adelante", ha enfatizado la presidenta andaluza.

Preguntada por la disposición de la Junta a ir adelante con la obra a pesar de la posición contraria del equipo de gobierno del PP, Díaz ha eludido una respuesta directa, si bien ha insistido en que la Administración autonómica "va a seguir trabajando para que Málaga tenga lo que se merece, un Metro de primer nivel, sostenible, que ayuda al transporte de las personas". Al tiempo, ha señalado que "todas estas polémicas gratuitas a lo único que contribuyen es al ruido entre administraciones, que algunos creerán que les va bien en clave electoral, pero que no les va bien a los ciudadanos".