Diluvio fatal con la hora a favor

Impresionaba un poco (no, corrijan eso: impresionaba un montón) llegar a la calle Victoria por la mañana y encontrarla cubierta de barro, piedras, ramas, basuras y todo lo que había arrastrado la lluvia durante la madrugada (en la misma puerta de la capilla del Agua yacía un oso de peluche descoyuntado y descosido por la fuerza del agua: una imagen perfecta para el fin del mundo). Bajo los coches aparcados, el pedregal se extendía como una alfombra peligrosa, ideal para torcerse un tobillo, y no costaba suponer a que a más de algún conductor le iba a resultar difícil sacar el vehículo de ahí. La misma imagen quedaba en Cristo de la Epidemia, Fuente Olletas, Lagunillas y así hasta el centro: la tormenta había barrido el monte con la energía destructora que le corresponde y dejó tras de sí su espectacular cosecha a modo de manto. Todavía impresionaba casi más la posibilidad de seguir el mismo rastro de grava traída desde los pinares en la plaza de los Mártires. A menudo olvidamos (no hay más remedio, al cabo; y afortunadamente no se dan demasiados motivos para recordarlo) que Málaga cuenta en su perímetro con una defensa natural que en condiciones así puede convertirse en su peor enemigo. A esa hora de la mañana, de cualquier forma, lo primero seguía siendo lo primero: por la misma calle subían aún coches de bomberos en dirección norte y había un par de ambulancias subidas a las aceras. Lo de despejarlo todo llegaría a su momento, o eso suponía uno mientras iba esquivando los amasijos de hierro, madera, barro y roca que se repartían entre portales y aceras. Una vecina que paseaba a un perrillo chico abrigado con un jersey que tenía bordado el escudo del Madrid dio en la diana: "Menos mal que la lluvia cayó de madrugada, que si nos pilla en la calle nos arrastra a todos". Y sí, exactamente, de eso se trata: si llega a darse el mismo fenómeno a las dos de la tarde de un martes, con igual virulencia, nos estaríamos riendo hoy de las 230 incidencias contabilizadas ayer. Este argumento cundía ayer entre buena parte de los vecinos que comprobaban in situ los destrozos. A las tres de la mañana de un domingo los golfos del saturday night campaban en el centro y se llevaron la sorpresa de sus vidas cuando ya pensaban en la penúltima, pero nada comparado con el tráfico en hora punta, los niños saliendo del colegio, los ancianos en sus parques y los consumidores dejándose los salarios en los supermercados. El río en que se convirtieron calles como Compañía, Comedias, Carretería y la misma Victoria habría empujado con la misma fuerza, sin hacer excepciones y, por tanto, con consecuencias mucho más desastrosas. Así que cuando en la misma mañana de ayer correspondía ver las imágenes del destrozo de los Baños del Carmen, el parking de la Marina transformado en un lago, la carretera desprendida en Cerrado de Calderón y el desplazamiento de vehículos en El Palo, uno sólo podía pensar: es verdad. Hemos tenido mucha, mucha suerte.

Hace nada tocaba escribir sobre inundaciones. Entonces se llevó la peor parte el Valle del Guadalhorce. Ahora estamos aquí, haciéndolo otra vez, señalando el centro y la zona este de la capital como las áreas más afectadas. Hay cierto sentido de la justicia en este particular: la distribución de los daños ha sido milagrosamente equitativa. No consta que Juan Cassá se hiciera una foto en ningún puente durante la tormenta (seamos comprensivos: a semejantes horas lo más correcto es estar en la casa de uno), pero las conclusiones a las que podemos llegar son aproximadamente las mismas. Es cierto que un fenómeno climatológico de esta envergadura va a sembrar el caos de manera inevitable, pero ¿qué pasará cuando no tengamos tanta suerte? ¿Cómo responderemos cuando se inunden las calles no con meandros en calma, sino con corrientes capaces de llevarse por delante cuanto encuentren a su paso, y no lo contemos desde la cama? ¿Está Málaga preparada para afrontar la coincidencia que entraña la cobertura de los montes, el cauce sucio del Guadalmedina, un trazado urbanístico bien favorable a la canalización fatal de la riada y un litoral hambriento de firme cuando recibe la energía capaz de removerlo? A tenor de lo que hemos tenido ocasión de comprobar otra vez, no. Los lemas reivindicativos que lucían los coches de bomberos mientras se dirigían a los lugares más perjudicados permitían una interpretación más sarcástica que irónica, porque a todo esto a lo mejor podemos añadir que los medios con los que trabajan los profesionales a los que les corresponde responder no son ni los más modernos ni los más eficaces. En Málaga se ha liado lo que se ha liado por una tormenta de dos horas. ¿Qué se liará cuando dure cuatro? ¿Y qué vamos a hacer hasta entonces? Exactamente lo de siempre: mirar para otro lado.

Porque, después de las ayudas, los ánimos y las llamadas a la comprensión, el único mensaje claro de las administraciones públicas es que esto no tiene arreglo. Que es lo que hay. Que podemos tapar algún agujero pero no hacer de Málaga una ciudad segura, en la que se pueda responder a la catástrofe con antelación. Lo que, por otra parte, no deja de corresponderse con cierto carácter malagueño. No hay arreglo. Pues ya está.