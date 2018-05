Diplomáticos y empresarios de más de 40 países buscarán sinergias en Málaga

Los próximos 14 y 15 de junio Málaga se convertirá en la sede del "mayor espacio de net working internacional del país". Así presentó ayer el decano del Cuerpo Consular de la ciudad el Interex Forum, Pedro Megías, un evento que nace como escenario de encuentro de más de 40 países y empresas establecidas a nivel internacional o en búsqueda de expansión con el fin de explorar nuevas oportunidades de negocio, tanto en España como fuera de ella. La iniciativa, apoyada por instituciones y empresas privadas, se esboza como una cita profesional para empresarios. Cerca de medio centenar de países representados por sus embajadas y agregados comerciales se pondrán al servicio de los asistentes a lo largo de dos días con una metodología de trabajo que apuesta por los encuentros one-to-one.

Los principales temas que se abordarán están organizados en torno a cuatro sectores estratégicos: las TIC y las nuevas tecnologías, el desarrollo urbanístico y las infraestructuras, el sector agroalimentario y la cultura y el turismo. Para ponerlos sobre la mesa, el programas de sendas jornadas abarca, entre otras cosas, una decena de mesas de debates sobre las oportunidades de inversión en los distintos sectores mencionados en los que participarán ponentes procedentes de empresas e instituciones internacionales -uno de cada país líder- o un almuerzo networking y una cena de gala. Paralelamente a esta agenda, los asistentes contarán con agendas individuales, organizadas previamente, con los agregados en la feria expositiva, ubicada en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, sede del evento. En la presentación oficial de Interex Forum, Megías contextualizó el origen del evento en un nexo permanente e histórico entre el Cuerpo Consular y el comercio y habló de Málaga como "una ciudad que siempre acoge y que nunca le ha dado la espalda al mar". La intención es celebrar este evento cada dos años.

En el acto también participó el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, quien describió el evento como un "camino muy imaginativo" de que, con todo pronóstico, saldrán "muchas ideas y un tejido empresarial muy intenso". Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, para quien no "no hay mejor sitio en toda España para celebrar el encuentro". La provincia, dijo, es la elección de muchas personas para vivir y trabajar y ahora el "reto para el futuro" está en que también sea un lugar para invertir, un aspecto que , según espera, será potenciado con la celebración de este foro. En una línea similar se expresó el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, afirmando que la provincia ofrece "garantías de éxito 'per se'" y un "indiscutible potencial", por lo que el Interex Forum no hará más que "sembrar un terreno que ya de por sí es bastante fructífero".

Por último, la viceconsejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Pilar Serrano, se centró en destacar las "capacidad para captar inversión de la comunidad autónoma y, según dijo, la "consiguiente generación de puestos de trabajo".