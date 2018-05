La Diputación y el Ayuntamiento reservan 155.000 euros para las peñas

La Diputación provincial de Málaga y el Ayuntamiento de la capital reservan en sus respectivos presupuestos generales de 2018 algo más de 155.000 euros destinados de manera directa a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba, cuya "quiebra técnica" acaba de ser puesta de manifiesto por la gestora que tiene encomendada su gestión tras la dimisión de su anterior presidente, llegando a denunciar una deuda acumulada de 320.000 euros.

La documentación oficial de las cuentas de ambos organismos públicos determina la existencia de estas aportaciones "nominativas", es decir sin concurrencia competitiva previa a este colectivo social. Del grueso de la aportación, 100.000 euros corresponden a la institución supramunicipal. El objetivo a cumplir con esta asignación es el de colaborar con los gastos de un amplio listado de actividades. Entre ella destaca el programa de visitas culturales a los pueblos de la provincia, la organización del concurso de saetas Ciudad de Málaga, la celebración de talleres de formación a federados de la provincia, la organización de espacios sobre manifestaciones del folclore popular malagueño, las actuaciones de pastorales en distintas entidades federadas, un pasacalles por el Centro histórico de Málaga capital y el encuentro en el Teatro Cervantes del Memorial José María Martín Carpena.

El colectivo se encuentra en estos momentos en "quiebra técnica"

En la esfera de la Casona del Parque, son tres las ayudas directas que se otorgan, por algo más de 55.000 euros. Dos corresponden al departamento de Participación Ciudadana, por una suma de 20.700 euros (13.200 para formación y apoyo a sus entidades asociadas y otros 7.200 euros para un campeonato de dominó, olimpiadas de juegos). El tercer proyecto objeto de ayuda municipal corresponde al área de Cultura, por 35.165 para el proyecto Escuela de copla, cruces de mayo, Málaga cantaora. No obstante, la actual situación en la que se encuentra esta entidad dificulta de manera seria la posibilidad de que finalmente pueda percibir estas sumas. No sólo porque el planteamiento que hace la gestora pasa por la disolución de la actual federación y el nacimiento de una nueva. A esto se suma que, según limita la Ley General de Subvenciones, un colectivo que mantenga algún tipo de deuda con la Seguridad Social y/o la Agencia Tributaria no puede ser beneficiario de ningún tipo de ayuda pública.

Sobre este particular, la federación mantiene actualmente una deuda acumulada de cerca de 12.000 euros con la Seguridad Social y de 3.500 euros con la Agencia Tributaria, según indicó el que fuera el responsable de la comisión gestora hasta el pasado miércoles, Rafael Trigos.