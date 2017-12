La Diputación aprueba su Presupuesto para 2018 con los votos de PP y C's

La Diputación de Málaga ha aprobado este viernes su presupuesto para 2018. El equipo de gobierno del PP ha contado únicamente con el apoyo de Ciudadanos, socio de investidura de los populares que ya anunció su voto positivo a las cuentas tras incluir en el mismo 37 propuestas por 17,5 millones de euros. PSOE, IU Para la Gente y Málaga Ahora han votado en contra y han criticado las formas y las prisas a la hora de llevar a pleno su aprobación.

El consolidado para el próximo ejercicio alcanzará los 290 millones, frente a los 280 millones del presente ejercicio. Además, serán las cuentas en las que se saldará la deuda de la institución. Las inversiones ascenderán a 57 millones, lo que supone un aumento de un 14 por ciento respecto a 2017.

El presupuesto exclusivo de Diputación ascenderá a 231 millones. En el consolidado, de 290 millones, incluye entes como el Patronato de Recaudación, Turismo y Planificación Costa del Sol y los cinco consorcios: Agua, Residuos, Bomberos, Monte Alta Axarquía y Parque Maquinaria de Municipios de Nororma.

Antes del comienzo del debate de presupuestos se ha votado el carácter urgente de la sesión, en donde los portavoces de PSOE e IU Para la Gente, Francisco Conejo y Guzmán Ahumada, han tomado la palabra posicionado los votos en contra -aunque también lo ha hecho Málaga Ahora- y han lamentado que no se ha contado con tiempo suficiente para analizar la documentación. Al respecto, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, le ha dicho a Conejo que "no soporta tres años de normalidad en la casa", asegurando que "nosotros, pese al ruido que pueda ocasionar, vamos a seguir trabajando y vamos a votar la urgencia".

Así, durante el debate de las cuentas del ente supramunicipal, Bendodo ha agradecido el apoyo de Cs y ha vuelto a defender que es un "presupuesto histórico, expansivo, de la deuda cero e inversor". "Es un presupuesto realmente ambicioso en la defensa de Málaga y creo que se trata de los mejores presupuestos posibles", ha sostenido.

Bendodo, tras destacar las principales partidas y proyectos de las cuentas que contribuirán, entre otros, "al dinamismo, a la actividad, a la creación de empleo, a alimentar el liderazgo económico de Málaga en Andalucía y al crecimiento de su papel en España", ha incidido en que "se trata de los mejores presupuestos que ponen el broche de oro a siete años de buena gestión; que levanta la losa de la deuda de 2011, ponen el contador de la mima a cero y va a permitir invertir más", ha defendido.

Por último, ha rechazado, tras las críticas de la oposición a la urgencia y, sobre todo del PSOE, que los socialistas "critican por criticar", asegurando que sea la fecha que sea "el argumento de Conejo sería exactamente el mismo".

El presupuesto "que merece la provincia"

La vicepresidenta y diputada de Economía y Hacienda, María Francisca Caracuel, ha defendido el presupuesto y que se ha negociado con los grupos, aunque ha dicho que el PSOE "está con el 'no por el no". Ha rechazado, por tanto, las críticas de la oposición de izquierdas y ha asegurado que estamos "ante unos presupuestos buenos".

También ha destacado el incremento en inversiones y sobre la deuda le ha replicado al PSOE, especialmente crítico, que se tiene que tener "muy mala o poca memoria y mucho afán de manipulación para decir que en 2011 recibió el PP una administración saneada", valorando que en 2018 sí lo estará, lo que repercutirá en ahorro, rechazando que con las cuentas haya fraude de ley.

"Se ha hecho unos buenos presupuestos que merece la provincia", ha valorado Caracuel, al tiempo que ha destacado que "cumple con la estabilidad, la regla de gasto y el índice de endeudamiento", asegurando que "cualquier enmienda que se acepte es retrasar la entrada en vigor y los municipios no se merecen llegar a enero sin ejecutar partidas tan necesarias". "Son buenos y no vamos a permitir que lo esencial del mismo se modifique", ha defendido.

C's satisfecho

Por su parte, el portavoz de Cs, Gonzalo Sichar, ha defendido el posicionamiento a favor de la formación naranja y ha agregado que tiene dudas de que sí, como pedían los grupos de izquierdas, se traslada el debate a enero pueda cambiar el voto de los partidos, apelando a la responsabilidad y la repercusión en los pueblos.

"Esta es la forma de hacer política, lejos del 'no es no'", ha sostenido, al tiempo que ha dejado claro que hay partidas con las que no están de acuerdo y no son las cuentas de Ciudadanos, pero el fin de las cuentas es "prestar asistencia e invertir en municipios".

También ha incidido en las propuestas de Cs: "Con nuestras propuestas hemos mejorado notablemente el presupuesto inicial del PP y de esas conversaciones hemos conseguido unos presupuestos de los que estamos muy satisfechos". Por último, Sichar ha reiterado que "no son nuestros presupuestos, cuanto gobernemos haremos más inversión en pueblos y se cumplirán las mociones", pero "no porque no sea nuestro vamos a paralizar la Diputación y los servicios que se prestan a los pueblos".

Críticas a la forma y "las prisas"

Por su parte, el portavoz de PSOE en Diputación, Francisco Conejo, ha rechazo las cuentas advirtiendo del "gran cuento" de Bendodo, lamentando que "estas cuentas tienen mucho cuento". En este punto, Conejo, que ha recordado que el PSOE, pese a lo tarde en recibir la documentación ha realizado 75 enmiendas, que han sido rechazadas por Cs y PP, ha dicho que son unos presupuestos agotados "porque la política del PP tiene poco recorrido ya, y están llenos de trampas y trucos"; además de que son "antisociales, alejados de las verdaderas competencias provinciales y faltos del brío que exigen nuestros pueblos para encarar el futuro".

Conejo ha asegurado que si en el siglo XX "causaron furor los cuentos de Calleja, en el siglo XXI son los cuentos de Bendodo, un presidente a la fuga". "Lleva meses huyendo de esta institución. Su cabeza estaba en otro lado, al otro lado del río. Ha tenido que volver y le ha ganado la partida el alcalde, Francisco De la Torre, y cuide que no le gane el partido".

Por último, ha asegurado que "el gran cuento de este año es el de la deuda", pero tiene "un trampa, el de la herencia recibida", porque "no ha hecho más que seguir con el plan económico de pagos que se había marcado el gobierno del PSOE e IU".

Por su parte, el portavoz de IU Para la Gente ha destacado "la habilidad admirable" de Bendodo para "cantar la misma canción que el año pasado", advirtiendo que estas cuentas están "sobre la base del fraude legal y del político", porque "se aprobó debatir enmiendas y no se va a poder realizar", no por tiempo, sino "por cuestión de voluntad política".

Ha criticado también que con estos presupuestos "se consolida y fortalece la discrecionalidad", lamentando que "no contribuyen a salvar la brecha de Málaga, ni la social, ni la territorial". Por último, sobre el acuerdo PP-Cs, ha dicho que "no es una gran pacto, es una balada de amor de Bendodo que se reconcilia con Cs". Por todo ello, ha explicado que votarán en contra, no porque no se cumplieran los acuerdos, sino por "la discrecionaliad, por el abandono de los bomberos, de los centros asistenciales... y no se consigue el necesario cambio de modelo producto".

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, ha recordado que en los dos años anteriores el grupo se abstuvo en la aprobación de las cuentas, pero estos no, debido, ha dicho, entre otros, "a la falta de información". "En tiempo no le voy a discutir que está el presupuesto, pero la formas no han sido las adecuadas".

Asimismo, ha enumerado los motivos de la negativa de su grupo a las cuentas provinciales: "el incumplimiento de los acuerdos; el cierre y privatización de servicios; el rechazo a todas las cuestiones propuestas" y "el modelo insostenible social, económica y ecológicamente", entre otros.