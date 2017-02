La Diputación defiende que la revisión anual del centro Guadalmedina es favorable

La diputada provincial de Servicios Sociales y Centros Asistenciales, Lourdes Burgos, defendió ayer que el centro de discapacitados Guadalmedina "pasa cada año la revisión favorablemente por la Junta de Andalucía", agregando que "no está en riesgo ni la salud de las personas ni el estado de mantenimiento del centro".

Burgos, que visitó ayer el centro, criticó al portavoz del PSOE en la institución provincial, Francisco Conejo, de "irresponsable" y de querer "generar alarma". Conejo visitó este pasado miércoles, y criticó la "falta de higiene, las humedades, el mal estado del mobiliario, la suciedad de las habitaciones e incluso la presencia de cucarachas en estas instalaciones" dependientes de la Diputación. "Me encantaría que el señor Conejo nos hubiera pedido el último parte de desratización, o que se hubiera dirigido a sus compañeros de la Junta", dijo, agregando que "esto es un centro sanitario donde cada año pasamos la revisión favorablemente por la Junta de Andalucía".

Según Burgos, "lo que debería haber hecho el PSOE es saber de qué está hablando. Estamos en el centro Guadalmedina, donde atendemos a personas que están gravemente afectadas por diferentes enfermedades, la mayoría degenerativas, de índole psicológica o física". Al tiempo, ha invitado "a todas las personas que quieran conocer este centro", para enseñar "cómo tratamos a las personas y cuál es la situación real de conservación y mantenimiento". "Estamos hablando de un centro que data de los años 50, de la misma época del Hospital Civil, que está no en un perfecto estado de revista pero en un buen estado de conservación", insistió. Asimismo, detalló que la institución ha invertido cerca de 113.000 euros en reformas y en renovar parte de las condiciones del centro, y que se encuentra aprobado un plan de embellecimiento y mejora de infraestructuras que suma 200.000 euros.

Además, señaló que "no ha habido una alarma" entre los familiares y los asistentes al centro, aunque "ha quedado manifiesta la intención de crearla". "Me parece que no es justo lo que se ha hecho, y me parece una mala política porque las 35 personas que están aquí todo el año no se merecen que se las utilice así".

Conejo, por su parte, exigió al equipo de gobierno del PP en la institución provincial un plan de choque "inmediato" en el centro ante la situación "indigna" en que se encuentra. Así, denunció la "falta de higiene, las humedades, el mal estado del mobiliario, la suciedad de las habitaciones e incluso la presencia de cucarachas en estas instalaciones". También el grupo de IU Para la Gente en la Diputación pidió invertir "de una vez por todas" en el centro y que "no use más pretextos".