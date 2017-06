La Diputación podrá desalojar el Museo Taurino a partir del 15 de julio

De nuevo la polémica envuelve al Museo Taurino. PSOE y Ciudadanos -este último socio de investidura del Partido Popular en la Diputación- se unieron ayer para reivindicar el desalojo forzoso del coleccionista privado que exhibe sus obras en el edificio propiedad de la institución provincial de la plaza del Siglo. Los portavoces de ambas formaciones, Francisco Conejo y Gonzalo Sichar, respectivamente, convocaron una rueda de prensa conjunta en la misma puerta del llamado Centro de Arte de la Tauromaquia en la que exigieron el cumplimiento del acuerdo del Pleno de abril: rescindir el contrato de cesión del inmueble, ante los impagos del canon por parte del privado, Juan Barco. El equipo de gobierno del PP replicó que hay "que cumplir los plazos administrativos" y que será justo en ese momento cuando se podrá forzar la salida del concesionario del edificio. Un extremo que no se producirá hasta al menos el 15 de julio.

Un informe facilitado ayer por la Diputación da cuenta de los pasos seguidos para rescindir la cesión del edificio desde el acuerdo en Pleno. El documento registra el 4 de mayo como la fecha en que salieron cuatro comunicaciones dirigidas al coleccionista, dos por correo certificado y otras dos por mensajería. Como dirección, la sede del propio museo y el domicilio particular de Juan Barco. Pero no fue hasta el 19 de mayo cuando uno de esos envíos se recepcionó. El privado alegó entonces un defecto de forma en la notificación, por lo que la Diputación se vio obligada a enviar una nueva. El 5 de junio se procedió a esa notificación, esta vez de forma electrónica, y fue ayer cuando se dio por rechazada. Hay que esperar 10 días naturales para que el remitente acceda al contenido y Juan Barco no lo ha hecho; así que ahora toca esperar los 15 días que se le daban en el primer aviso para el abandono voluntario del edificio y si no cumple la ley marca el envío de un nuevo aviso "para que proceda a la entrega del bien en 8 días". Plazos que retrasan hasta el 15 de julio el inicio del desalojo forzoso.

El diputado de Asuntos Taurinos, Víctor González, recalcó que la Diputación está cumpliendo "con los plazos, con un trabajo intensísimo por parte de los funcionarios del área", por lo que no entendió la petición de la oposición.

Francisco Conejo le exigió que se aplique la legalidad y que si el privado "no se va por las buenas, que se aplique la normativa y se haga un desalojo forzoso exigiendo daños y perjuicios". El socialista hizo hincapié en que la concesión, realizada en 2015, estuvo "plagada de irregularidades administrativas y económicas". "El portavoz de Ciudadanos, por su parte, reclamó igualmente el desalojo y concretó que de no ejecutarse, su grupo en la Diputación estudiará métodos de presión e incluso acudir a los tribunales. Sichar concretó que no se trata solo de que el empresario devuelva el dinero, sino que también la institución debería sancionar a Juan Barco, dado que se está "beneficiado ilegalmente de que gana" .