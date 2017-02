La Diputación está dispuesta a financiar parte del hospital en los terrenos del Civil

La Diputación está dispuesta a ayudar a la Junta en la financiación del hospital que se construya en los aparcamientos del Civil. Ya aportó ocho millones para desbloquear el del Guadalhorce y costeará el 15% del chare de Estepona, así que también asume el compromiso de financiar parte de esa infraestructura en la capital.

"La Diputación está dispuesta a ayudar en la financiación si así lo solicita la Junta. Ya tiene los terrenos a su disposición", ha dicho el presidente del ente supramunicipal, Elías Bendodo, en un acto en el Civil junto con los demás partidos representados en la institución con el que han escenificado el consenso alcanzado en torno a la cesión del suelo.

Pero ha reiterado que no es un cheque en blanco y que la Administración autonómica tiene que comprometerse con un proyecto consensuado, un calendario, una inversión y la garantía de que "no se cierre un hospital para abrir otro".

Al plantear la oferta de participar en la financiación del futuro hospital, Bendodo ha sostenido: "Más fácil no se lo podemos poner. Estamos todos unidos porque la sanidad malagueña mejore". El presidente de la Diputación no ha concretado porcentaje ni cantidad de ese compromiso de participación ya que ha recordado que aún no hay proyecto. Pero ha insistido: "Esperamos que la Junta se anime. Si quiere financiarlo al 100%, perfecto. Pero si no, no sería la primera vez que colaboraríamos" con la financiación de infraestructuras sanitarias.

El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, ha respaldado la oferta de Bendodo. "Estamos en disposición de apoyar la iniciativa", ha dicho. Teresa Pardo, diputada de Ciudadanos, también se ha mostrado a favor de la idea. "No se me ocurre ningún bien mejor a proteger que la salud. Si se hace un proyecto y un requisito es la ayuda de la Diputación, sí lo apoyaríamos", ha sostenido.

Bendodo ha resaltado que la presencia de todos los grupos representados en la Diputación (PP, PSOE, IU, Ciudadanos y Málaga Ahora) allí en los aparcamientos del Civil pretendía "escenificar" el consenso alcanzado en torno a la cesión –aunque con condiciones– de un solar que es propiedad del ente supramunicipal y dejar patente el acuerdo de que es necesario mejorar las infraestructuras sanitarias.

Conejo –que como socialista pertenece al mismo partido que gobierna en la Junta de Andalucía que es la que tiene las competencias en materia sanitaria– ha recordado que según el acuerdo del pleno del pasado lunes, la Diputación está dispuesta a "ceder gratuitamente los terrenos" colindantes al Hospital Civil. Pero en la misma línea que los demás partidos y que el contenido de la moción, ha aclarado que siempre que exista por parte de la Administración autonómica "una garantía expresa de calendario y financiación" del futuro centro sanitario. Además, ha destacado la necesidad de que el proyecto surja del acuerdo entre la Consejería de Salud, los sindicatos, los profesionales y la sociedad malagueña. "Si los cimientos se hacen desde el consenso, tendremos una hoja de ruta clara", ha argumentado.

La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, ha instado a la Junta a trabajar en el proyecto "sobre el consenso" y a "demostrar su compromiso claro" con la sanidad pública poniendo ya al 100% la capacidad asistencial actual de los hospitales malagueños. La representante de IU ha reclamado también a la Junta una apuesta "firme y clara por la sanidad pública para que se pueda construir un tercer hospital", pero además ha demandado que ese compromiso comience con la cobertura de las plantillas de los centros.