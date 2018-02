La Diputación ofrece suelo para el nuevo hospital, pero con cinco condiciones

El día después del anuncio de la Junta de que construirá un nuevo Regional detrás del Materno en unos seis años y al que destinará unos 230 millones de euros ya queda claro que el proyecto no será fácil. La Diputación provincial ofrece el suelo –que es de su propiedad– para que la Consejería de Salud desarrolle el edificio, pero pone cinco condiciones: que Administración autonómica construya un centro hospitalario de alta resolución (Chare) en la zona este, que le busque terrenos alternativos para ubicar todos los servicios que funcionan en el entorno de La Noria, que acometa un plan de choque para desatascar la asistencia, que el nuevo hospital no sustituya sino que sume camas y que Salud establezca un cronograma de financiación y fases en el desarrollo del proyecto.

"Hay plena colaboración de la Diputación. Ahí están los terrenos disponibles", ha dicho esta mañana el presidente de la Diputación, Elías Bendodo. Para el titular de la institución supramunicipal son condiciones "asumibles, razonables y de sentido común". Bendodo ha considerado "irrenunciable" que la Junta construya también un chare en la zona este de la ciudad y ha recordado que es una reivindicación del Colegio de Médicos.

El presidente de la Diputación ha mostrado su confianza en que el proyecto pueda salir adelante en seis años. "Ojalá. Esperamos que no vaya al ritmo de las obras del Metro", ha ironizado. "Voto de confianza para la consejera y plena colaboración de la Diputación, pero esos cinco planteamientos complementarios son absolutamente necesarios", ha dicho. Bendodo ha indicado que "nadie" de la Administración autonómica se ha dirigido aún a la institución provincial "oficialmente" para informarle del proyecto.

La Consejería no parece dispuesta a construir un Chare en la zona este pese a que lo reivindican el Colegio de Médicos y otros colectivos sociales representados en el Consejo Social de Málaga. Según avanzó ayer la consejera, Marina Álvarez, se ampliará el centro de salud de El Palo con consultas externas y pruebas diagnósticas. Pero no concretó si hará un Chare, un centro de alta resolución (CARE) u otro dispositivo para atención especializada. "No vamos a aceptar una pequeña actuación en el centro de salud de El Palo", ha advertido Bendodo.