La Diputación ofrece el suelo para el hospital, pero con cinco condiciones

Ayer, el día después del anuncio de la Junta de que construirá un nuevo Regional detrás del Materno en unos seis años y al que destinará unos 230 millones de euros, ya quedó claro que el proyecto no será fácil. La Diputación provincial ofreció el suelo -que es de su propiedad- para que la Consejería de Salud desarrolle el edificio, pero puso cinco condiciones: que Administración autonómica construya un centro hospitalario de alta resolución (Chare) en la zona este, que le busque terrenos alternativos para ubicar todos los servicios que funcionan en el entorno de La Noria, que acometa un plan de choque para desatascar la asistencia, que el nuevo hospital no sustituya sino que sume camas y que Salud establezca un cronograma de financiación y fases en el desarrollo del proyecto.

"Hay plena colaboración de la Diputación. Ahí están los terrenos disponibles", dijo ayer el presidente de la Diputación, Elías Bendodo. Para el titular de la institución supramunicipal son condiciones "asumibles, razonables y de sentido común". Bendodo consideró "irrenunciable" que la Junta construya también un Chare en la zona este de la ciudad. El presidente de la Diputación mostró su confianza en que el proyecto de un nuevo Regional pueda salir adelante en seis años. "Ojalá. Esperamos que no vaya al ritmo de las obras del Metro", ironizó. "Voto de confianza para la consejera y plena colaboración de la Diputación, pero esos cinco planteamientos complementarios son absolutamente necesarios", dijo. Bendodo indicó que "nadie" de la Administración autonómica se ha dirigido aún a la institución provincial "oficialmente" para informarle del proyecto.

El alcalde valora el anuncio de la Junta para dar respuesta al "déficit" sanitario

La Consejería no parece dispuesta a construir un Chare en la zona este pese a que lo reivindican colectivos y sindicatos representados en el Consejo Social de Málaga. Según avanzó el lunes la consejera, Marina Álvarez, se ampliará el centro de salud de El Palo con consultas externas y pruebas diagnósticas. Pero no concretó si será un Chare, un centro de alta resolución (CARE) u otro dispositivo para atención especializada. Pero Bendodo advirtió ayer: "No vamos a aceptar una pequeña actuación en el centro de salud de El Palo". Para el presidente de la Diputación es "absolutamente importantísimo" un centro sanitario con hospitalización en la parte oriental de la ciudad.

Bendodo se encargó de recordar que el anuncio del lunes de la consejera es el tercer compromiso de un hospital para la ciudad de Málaga, después de la promesa de un centro sanitario con 110 camas en los aparcamientos del Civil y de un macrohospital en Los Asperones.Los expertos que participan en el diseño del proyecto sugirieron su ubicación detrás del Materno y así lo ha propuesto la Consejería. Pero Bendodo pone como otra de las condiciones que la Administración autonómica le ofrezca suelo para reubicar los servicios que están ahora en ese emplazamiento. "Pedimos a la Junta -igual que ofrecemos plena colaboración y que los terrenos están a su disposición para construir el nuevo hospital- que nos busque en la ciudad o la provincia, ubicación para la casa Ronald McDonald, La Noria, la guardería provincial y el Centro Virgen de la Esperanza ¿Dónde los vamos a ubicar? Que nos propongan alternativas de suelo". Además, la Diputación condiciona la cesión del solar a que Salud ponga en marcha un plan de choque "desde mañana mismo" con refuerzos y conciertos porque "la sanidad malagueña está al borde del colapso".

De la Torre fue menos categórico en sus demandas a la Administración regional, aunque sí defendió la necesidad de que no caiga "en el olvido" la histórica reclamación de la ciudad de contar con un equipamiento sanitario en la zona este. Acerca del carácter "irrenunciable" que Bendodo le da a esta instalación, el regidor consideró que esa exigencia no debe entenderse como algo que "pueda frenar o disuadir nada; quiere poner el acento en la necesidad de este tema de la zona este de la ciudad y en eso estoy de acuerdo".

El mandatario local, ante el anuncio de la consejera de Salud, fue claro al mostrar toda la colaboración del Consistorio para que el proyecto vea la luz. "Estamos en la mejor disposición; la mejor voluntad y animar a que se haga pronto", subrayó. En este sentido, ofreció "sin condicionantes" su participación con el fin de allanar el camino. El papel municipal resulta clave en el proceso para "resolver la incompatibilidad de lo que hoy es La Noria con el nuevo hospital" y tendió la malo a la hora de facilitar suelos de titularidad municipal para reubicar esas instalaciones.

"Me parece francamente bien; es positivo que la Consejería se tome en serio, parece que es en serio, el dar repuesta a los problemas y déficit que tienen los equipamientos de salud en Málaga", enfatizó al referirse al nuevo compromiso de la Junta, subrayando que la posición de la ciudad es negativa en lo que a número de camas por habitante se refiere.