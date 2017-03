La Diputación ofrece prácticas a personas con síndrome de Down

La Diputación de Málaga, a través del Área de Recursos Humanos, apuesta por la integración laboral de personas con síndrome de Down ofreciendo prácticas formativas en las distintas instalaciones con las que cuenta la institución, lo que favorecerá su incorporación paulatina en la vida laboral.

El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y el presidente de la Asociación Provincial Síndrome de Down, Francisco Muñoz, firmaron ayer un acuerdo de colaboración con la vigencia de un año, con posibilidad de prórroga, para que un grupo de personas que pertenecen a esta asociación puedan desempeñar prácticas no remuneradas como ayudante de cocina, ayudante de biblioteca, digitalizador de documentos y oficial de servicios internos. Bendodo explicó la importancia de que las administraciones públicas se impliquen con este tipo de colectivos "que necesitan ayuda para su promoción laboral y social". Además, alabó la labor de la Asociación Síndrome de Down "por su trabajo constante".