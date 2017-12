La Diputación repara el "dramático error" de no izar la bandera

La Diputación de Málaga decidió ayer reparar el "dramático error" cometido hace 40 años, cuando el entonces presidente de la institución, Francisco Cabezas, decidió no colocar la bandera andaluza en el mástil del organismo, lo que precipitó los incidentes que terminaron con varios heridos de bala y la muerte del joven García Caparrós. En ese mismo escenario del edificio de la plaza de la Marina, antigua sede de la institución y con la presencia de miembros de todos los partidos, el presidente provincial, Elías Bendodo, colocó la enseña verdiblanca en el mástil central.

En la declaración institucional se afirma que aquel 4 de diciembre de 1977 ha quedado "fijado dolorosamente en la memoria colectiva de Málaga". y que aquel día "se cometió un error, un dramático error, al resistirse el presidente de la Diputación a colgar la bandera en la que se reconocían dos millones de andaluces que salían a la calle", en familia, a reivindicar la autonomía de una tierra humillada por la historia".

La Diputación recuerda que este hecho "desencadenó, por efecto dominó", el curso de unos acontecimientos que se iniciaron cuando un joven se encaramó a la fachada para colgar la bandera blanca y verde, "llovieron piedras, hubo cargas policiales y un muchacho de 18 años acabó ese día muerto". En este sentido, se califica de "presidente franquista de miopía cerril" a Francisco Cabezas d y se califica de "error mayúsculo" que en esa época se optara por este dirigente frente al actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ocupó el cargo en la última etapa del Franquismo, entre 1971 y 1975. En este sentido se recuerda que De la Torre fue uno de los que encabezó la manifestación aquel 4 de diciembre de 1977 y que "debió estar en el cargo, ya que no hubiera fallado a la ciudad". A juicio de la actual corporación "no se trata del símbolo de la bandera, sino de un error mucho más imperdonable: no ser capaz de ver la dirección del viento de la historia", asegura la Diputación.

"La dignidad ha sido, casi siempre, lo mejor de Andalucía y la dignidad hoy es asumir que la Transición, aun cuando fuese un éxito, un extraordinario éxito histórico no fue una operación quirúrgica limpia sino un proceso que se ganó con sacrificios, con penalidades, con contradicciones, con errores", se afirma en el manifiesto. Francisco de la Torre fue uno de los diputados por Málaga que participó en la Comisión de Encuestas del Congreso que investigó sobre los sucesos de aquel 4 de diciembre. Parte de esta documentación no es aún pública.

Dirigentes como Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez volvieron ayer a reclamar que se hagan públicas todas las actas que contienen los testimonios recogidos en dicha comisión. La diputada de IU Eva García Sempere, reiteró que solicitará formalmente en el Congreso que se hagan públicos todos los datos y pidió que se retire la conmemoración que la Cámara Baja otorgó al que fue ministro de Gobernación (Interior) en esa etapa, Rodolfo Martín Villa.