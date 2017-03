La Diputación reparará el centro Guadalmedina

El centro de discapacitados Guadalmedina de la capital centró gran parte del pleno ordinario de la Diputación, con tres mociones sobre el mismo y con críticas constantes a la gestión del PP, aprobándose que el equipo de gobierno repare las deficiencias en estas instalaciones y pidiendo a la Junta de Andalucía que asuma sus responsabilidades con la atención a los 35 usuarios en aplicación de la ley de Dependencia. Así, se debatieron a la vez las mociones urgentes de PSOE, IU Para la Gente y Málaga Ahora -presentada de manera conjunta-, la del PP para iniciar el estudio y tramitación para la cesión del centro al Gobierno andaluz -que no salió adelante- y otra de Ciudadanos que sí se aprobó pidiendo a la Diputación que asuma su reparación y que la Junta haga lo propio con sus competencias en el cuidado de los enfermos.

De la moción conjunta de las fuerzas de izquierdas, con diez puntos votados de manera individual durante la sesión plenaria, se aprobaron con 16 votos a favor y 15 en contra, instar al equipo de gobierno de la institución provincial a contratar al personal necesario en este centro para atender "de manera adecuada" a sus 35 usuarios y a cubrir las bajas de profesionales, sin utilizar para ello contratos por circunstancias de producción "como hasta ahora".

Asimismo, se apoyó cambiar los contratos de la psicóloga, la trabajadora social y el fisioterapeuta para que no sean por circunstancias de producción. También salió adelante, en este caso por unanimidad, instar a la Junta a concertar plazas en centros de atención especializada de la Diputación en aplicación de la ley de Dependencia, cooperando con la financiación que le corresponde para garantizar la admisión de nuevos usuarios. De esa moción conjunta también se apoyó que se informe de la auditoría que se tenga sobre el centro Guadalmedina, que según la diputada responsable de estos servicios, Lourdes Burgos, aún no está completa; se respaldó que sea la Diputación la que preste los servicios en materia de política social en estos centros y que se cumplan otras mociones aprobadas por unanimidad en sesiones anteriores. No salió adelante instar al equipo de gobierno a que se comprometa a no externalizar ningún servicio del centro Guadalmedina ni de los demás centros de atención especializada y tampoco se apoyó que la Diputación acometa una reforma de las instalaciones y la renovación del equipamiento.