La Diputación revisará los trabajos pagados a una consultora externa

El Pleno de la Diputación aprobó ayer por 16 votos a favor y 14 en contra la moción del PSOE que pide revisar por los habilitados y funcionarios de carrera de la institución los trabajos pagados a una consultora "para analizar su contenido y si éste es original o copiado, y si se ajusta a lo contratado". De igual modo, salió adelante que el equipo de gobierno informe por escrito, en el plazo máximo de un mes, a todos los grupos de la Corporación de los motivos para contratar "reiteradamente" a la citada consultora, "presidenta en Málaga de la fundación del PP Mujeres en Igualdad", explicando si se han solicitado ofertas a otras consultoras y por qué se ha optado por ésta. También dieron luz verde a que se facilite la documentación sobre la contratación y justificación de los trabajos realizados.

El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, volvió a criticar "el plagio" de uno de los trabajos realizados y que el mismo "ni siquiera cumple con la legislación vigente", calificando dicho trabajo de "malo" y considerando que "se ha podido favorecer" a esta persona. "Huele muy mal", dijo.

Precisamente, la representación legal de una consultora externa de la Diputación de Málaga ha remitido un burofax al portavoz socialista en dicha institución instando a que "se retracte de las afirmaciones y acusaciones" manifestadas contra su cliente, "todo ello sin perjuicio de las acciones penales y civiles que en derecho amparan a nuestra mandante". Al respecto, Conejo se cuestionó si se trata de "una querella por decir la verdad". "No estamos empañando la imagen de una profesional, estamos juzgando lo que hemos descubierto", sustuvo el portavoz socialista.

En el burofax se indica que "no se encuentra afiliada ni nadie perteneciente a la junta directiva de la Asociación Mujeres en Igualdad, ni guarda relación alguna con dicho partido". En opinión del diputado popular Félix Lozano, la moción esta "fuera de contexto". Lozano acusó a Conejo de "confundir a la ciudadanía" y recordó que el equipo de gobierno "ha facilitado toda la información", por lo que desmintió la falta de transparencia. En esta línea, dijo que el "único objetivo" que persigue la moción del PSOE es "perjudicar y machacar a una mujer emprendedora de la provincia, tenga o no tenga vinculación" con algún grupo político.

Por su parte, el portavoz de Cs, Gonzalo Sichar, dijo estar de acuerdo con lo que pide el PSOE, criticando "las demasiadas confusiones" del equipo del gobierno con este caso. Asimismo, aseguró no entender "por qué el PP se niega a que sepamos si ha habido otras ofertas a otras consultoras, o por qué no quiere decir si esta consultora ha trabajado utilizando recursos de esa institución". "Entiendo que moleste, pero no que vote en contra", defendió. Desde IU-Para la Gente, su portavoz, Guzmán Ahumada, sostuvo que "no es una cuestión nueva" y que "este grupo ya ha denunciado otras". Rosa Galindo, portavoz de Málaga Ahora, dijo no creer que se este desprestigiando a la consultora, "creo que lo que está en entredicho es esta Diputación con respeto a lo que invierte el dinero público".