La Diputación sube los sueldos de sus políticos y cargos de confianza

Habrá subida para los políticos provinciales, aunque sea mínima. El pleno de la Diputación acordó ayer un incremento salarial del uno por ciento para todos los trabajadores de la institución, incluyendo a los diputados provinciales y los cargos de confianza, gracias a los votos del PP y del PSOE, que suman una amplia mayoría. La propuesta, presentada con carácter de urgencia, contó con el rechazo del resto de los grupos; la abstención de Ciudadanos y el voto contrario de Izquierda Unida y Málaga Ahora.

El portavoz del equipo de gobierno, el popular Francisco Salado, explicó recientemente que esta subida salarial ya se aprobó en el ejercicio anterior "de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado".

Málaga no quiere cambios en la Ley de Aguas, que aumentará la recaudación

El pleno abordó varios asuntos relativos a la gestión del agua, entre ellos pedir a la Junta de Andalucía que dé marcha atrás en la modificación de la Ley de Aguas que cambia la base la base imponible del canon de depuración, que éste se destine a la mejora y arreglo de infraestructuras hidráulicas de la provincia, y que el Gobierno andaluz realice "con carácter urgente" actuaciones en la comarca de la Axarquía para evitar el desabastecimiento de agua.

Los acuerdos sobre la Ley de Aguas y el canon fueron llevados al pleno por el equipo de gobierno del PP, mientras que la realización de actuaciones hidráulicas en la comarca de la Axarquía fue una propuesta del grupo de Ciudadanos.

En la exposición de motivos de la moción, el PP afirmó que con este canon se han recaudado 164 millones de euros a los ayuntamientos malagueños desde su entrada en vigor en el año 2011, "y solo ha invertido 14 millones de euros, que no llega ni al uno por ciento".

El diputado popular Francisco Delgado Bonilla criticó que este canon es "un robo a mano armada" y que parte de "un afán recaudatorio" de la Junta de Andalucía, al tiempo que indicó que "nadie sabe a dónde va" lo recaudado por este impuesto, recordando que está destinado "a las obras hídricas declaradas de carácter general por las comunidades autónomas".

De esta forma, detalló que la Junta recibirá diez millones de euros más respecto al año anterior debido al cambio en la base imponible del canon, que se empezará a cobrar según el agua consumida o estimada en lugar de por agua facturada como hasta entonces. "Se modifica una ley para que los ayuntamientos paguen el agua que gastamos en los colegios, regando o aquellas infraestructuras que no se hayan hecho bien y tengan fugas", explicó.

La iniciativa del PP pretendía paralizar la aplicación de esta ley y canon, y que se alcanzara un consenso "con todos los ayuntamientos", ya que dicho cambio "conlleva un incremento de gasto" a los consistorios que tengan empresas de gestión indirecta de los servicios de agua.

Desde la bancada socialista, el diputado José Antonio Torres mantuvo que la modificación de la ley se realiza "para que no quede duda sobre esos municipios que no facturan agua", ya que antes de la reforma "podían surgir dudas sobre si un municipio tenía o no la obligación de repercutirles el canon". Así, afirmó que esta nueva base impositiva del canon "va a repercutir a mejorar la utilización del agua".

En la sesión, la diputada de Málaga Ahora, Rosa Galindo, introdujo una enmienda a la iniciativa 'popular' para instar al Gobierno andaluz a que el canon se utilice también para "el arreglo de las infraestructuras que están deterioradas en muchos municipios", además de para la construcción de infraestructuras hidráulicas.