Diversos colectivos barajan una manifestación antes de julio si no avanza el hospital

Hace poco más de un mes, la Consejería de Salud anunció un nuevo Regional para 2024. Numerosos colectivos advierten que esta vez no tolerarán incumplimientos ni dilaciones. Algunos barajan incluso una manifestación antes de julio si no hay concreciones para entonces. "Si no vemos avances antes de las vacaciones, vamos a la calle", advirtió el responsable de Sanidad de CCOO, Rafael González. "No descartamos movilizaciones porque no se puede consentir que este proyecto se ralentice", coincidió su homólogo de UGT, Vicente Sandoval.

El presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, avanzó que esa institución "apoyará" la movilización en la calle para defender el hospital si no se ven avances en el corto plazo. "Hace un mes que se hizo el anuncio y la única manifestación de la consejera ha sido un halo de duda [sobre la ubicación]. Este camino no permite bajar la guardia", dijo. También afirmó que tras aquel anuncio, la titular de Salud, Marina Álvarez, se comprometió a mantener una reunión con los representantes del Colegio, encuentro que aún no se ha producido.

El Sindicato Médico también respalda "una movilización sin partidismos que convoque a todos los ciudadanos". Su presidente, Antonio Martín, estimó que la dudas de Salud sobre su ubicación detrás del Materno -la consejera la condicionó en su última visita a Málaga a aspectos técnicos- "es volver a la casilla de salida". Por eso Martín vaticinó que no se cumplirá el plazo de 2024, como no se cumplió en el del Hospital del Valle del Guadalhorce -que sigue sin abrirse al 100%- ni en el de Marbella -que continúa bloqueado-.

El representante de Málaga Accesible, Alfredo de Pablos, también dijo que si el proyecto no avanza "estaremos dispuestos a darle impulso en la calle". A diferencia de la postura del PP y la Diputación, que exigen además del Regional un Chare en la zona este, De Pablos no se mostró partidario de esa infraestructura porque dijo "un hospital no es un Mercadona que hay uno siempre cerca de tu casa".

El presidente del Colegio de Enfermería, Juan Antonio Astorga, se mostró escéptico porque el proyecto "es la noria que sigue dando vueltas". Más que hablar de movilización, exigió que Salud dé una definición técnica de la iniciativa en breve y que sea la presidenta andaluza, Susana Díaz, la que ratifique el anuncio. El grupo de expertos prevé finalizar el plan funcional del hospital antes del verano.