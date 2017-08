Doblete de Castella e idilio de Talavante

Afloraban las expectativas entre los malagueños esperando que la feria se repusiera del bache inicial de las corridas de abono, como finalmente fue.

Castella capoteó a la verónica al primero entre derrotes regalados por el pitón derecho, casi hasta el punto de echarle mano. 'Josele' dejó un puyazo traserísimo, pero no importó, Talavante aprovechó el quite para lucirse por chicuelinas. Cuatro lances de ensueño con una media de terciopelo que todavía dura. Sebastián, como estatua de bronce envuelta en capote, respondió con saltilleras en el tercio de rivalidad. Se arrancaba con alegría el de Victoriano y el francés se fue directo al centro del redondel. Entrelazó en el inicio de faena varios cambiados por la espalda para rematar la tanda con el desdén. El izquierdo era el bueno. La profundidad y clase rebosaba en Desgarbado por ese pitón. Mejoró su condición por el derecho y en un ápice de terreno se vieron momentos de gran calidad que evolucionaron hacia la quietud de la alternancia de pitones. Dejó la estocada trasera pero el público pidió la oreja en mayoría y la democracia mandó.

Talavante dio cuatro lances de ensueño con una media de terciopelo que todavía dura

Embestía muy por bajo el cuarto en el capote. Le pegó buenas verónicas en la despaciosidad que permite la magia del temple. Lo dejó crudito en varas y Rafael Viotti le aguantó mucho en la cara dejando un par en todo lo alto tras el que saludó desde el burladero. El toro tenía sus terrenos, pero a Castella no le importó. Lo sacó por alto hasta el centro y, allí, comenzó a torear en redondo. Muy despacio y muy largo. El de Victoriano transmitía con ese genio picantón que tantas veces sacan los toros de esta casa. Pero además lo hacía con clase. Queriendo comerse la muleta. El izquierdo no era su pitón y cabeceaba en el remate; aun así Castella no se amedrentó e insistió para acabar volviendo a la diestra, recuperando el embelesamiento. Todo transcurría entre la suavidad de los muletazos hasta que el toro afloró en su condición de manso. Se tiró de frente pero la espada cayó desprendida. Oreja pedida con fuerza.

El primero de Alejandro Talavante fue soso pero con un fondo de nobleza. Se gustó en las templadas verónicas de recibo y lo cuidó en el caballo. No perdió Roca Rey su oportunidad en el quite, esta vez por chicuelinas. Parecía que por el izquierdo tendría el mismo ritmo que su hermano primero, pero se apagó tras una tanda con cada mano. Media estocada escupida y una sucesión de levantás hasta que Julio López dio con la puntilla de gracia. Silencio tras dos avisos.

Nada rompía la monotonía del quinto hasta que Trujillo tomó las banderillas. Puso los palos en todo lo alto y asomándose al balcón, recibiendo la ovación en pie de La Malagueta. No se equivocó Talavante cuando brindó al respetable la faena que todavía estaba por crear. Bisonte fue manso; pero valió. ¡Y tanto! Se lo ciñó a la cintura en los naturales de gran profundidad y pureza. Entregado al toro, sin colorantes añadidos. La verdad con la que se puso levantó los olé desgarrados en los tendidos que, sometidos al hechizo de Alejandro, acabaron en pie ovacionado al de Badajoz. Rubricó con una estocada trasera y tendida. Oreja.

Flojeó el de Roca Rey y fue devuelto a los corrales. Una suerte en parte, vimos el buen hacer de Florito en su cameo por la costa del sol. Salió Campano (3o bis); un tío de 600 kg que enseñaba la pala de los pitones y formó un alboroto con el estribo del picador. El peruano se fue al centro del ruedo con la montera en la mano. Le había visto algo. Como un espeleólogo, Roca buscó en las profundidades de aquel hondo toro el punto que necesitaba para darle faena. Y lo encontró. Dominó por la derecha y lo cuajó al natural. Al ralentí, con la muleta muy en los morros, el pica caído y el torero entregado. Allí, en la cara de la moneda, la calidad de cada tanda resonó con fuerza. Se hizo con el animal. Pinchó y a la segunda cayó sin puntilla. Saludó desde el tercio.

Variado en el capote, se lució en el recibo intercalando verónicas con chicuelinas. Las caleserinas, con las que muy a gusto se siente el peruano en los quites, levantaron los aplausos del público. Se quedó muy quieto en los estatuarios. Rey lo buscó en muletazos largos y profundos bajando la mano, quizá en exceso. Se rajó y fue imposible buscar faena al huidizo sexto. Se enredó con los aceros y quedó silenciado.