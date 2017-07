Dolor e impotencia en el pueblo

Con el amargo despertar que trajo la noticia, la "impotencia" marcó el día de ayer en el tranquilo pueblo de Pizarra. Familiares y vecinos de Lucía mantienen que no hay palabras para expresar el dolor, y -a pesar de que la principal hipótesis que sostiene la Guardia Civil es que se trata de un accidente- la idea de que alguien pudiera habérsela llevado no se les va de la cabeza.

"Una niña con tres años, por la noche, no se anda un camino de seis, siete kilómetros", argumentó Francisco Benítez, alguien cercano a la familia que participó en el dispositivo de búsqueda que se formó en cuanto desapareció la menor. En la batida, policías locales, guardias civiles, bomberos y cientos de vecinos peinaron el pueblo, las vías y las pedanías de alrededor, precisó Benítez, pero no llegaron hasta el lugar donde fue encontrada horas después porque no pensaban que pudiera llegar tan lejos, ya en la entrada en Álora.

El alcalde pide que se deje trabajar a la Guardia Civil, que peinó el recorrido de Lucía

"Los pizarreños se volcaron, salieron a la calle a revisar cada punto, cada metro que teníamos en nuestro municipio", detalló el alcalde del municipio, Félix Lozano, en una rueda de prensa.

Sobre las 08:00 horas de la mañana, el Ayuntamiento recibía el aviso de que un Cercanías había encontrado el cuerpo sin vida de una menor, y las esperanzas de econtrar a Lucía a salvo se desvanecieron. Ante esto, solo queda "la impotencia" después de todo el esfuerzo realizado, destacó una habitante de la localidad.

La familia "lo está viviendo muy mal", señaló la prima-hermana de la madre. Al menos cuentan con apoyo psicológico y el soporte de todo el pueblo y de la Policía Local, añadió.

Lucía se encontraba jugando con sus primos a las puertas del bar de la estación, donde la famila estaba cenando. Aunque residen en Alhaurín el Grande, el padre es de Pizarra y se desplazaron hasta aquí para celebrar el santo de la abuela. En menos de un segundo, la niña desapareció, según resaltó la prima-hermana.

Ella también sostiene que alguien se la tuvo que llevar, pero al igual que los vecinos y las otras personas que estaban en el bar no vieron nadie ni nada "raro". "Estamos conmocionados porque conocemos a la familia", señaló una vecina, que recordó también que Pizarra es un municipio "tranquilo" donde nunca había pasado algo así.

"El dolor que tiene el pueblo de Pizarra ahora mismo no lo podría describir con palabras", subrayó el alcalde, que pidió dejar trabajar a la Guardia Civil.

El instituto armado recorrió las vías en busca de pruebas y visionó las imágenes de las cámaras de seguridad -las que hay en el lugar donde se encontró el cuerpo están orientadas en dirección contraria-, confirmó Lozano. El suceso sacudió la localidad y atrajo una atención mediática nunca antes vista en el municipio. En cuanto se supo la noticia, el Ayuntamiento estableció un punto de atención a los familiares en la oficina de turismo, a la entrada del pueblo. El dolor siempre acompañará a estos padres , destacó el alcalde.