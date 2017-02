La EMT quiere 19 paradas en la nueva Alameda y que pasen las mismas líneas

El proyecto para la peatonalización parcial de la Alameda Principal sigue acortando etapas sin que se pueda aún precisar con rotundidad los detalles de la solución final. Asumido desde el minuto uno que la ampliación del espacio peatonal se localizará en los laterales norte y sur y que el eje central se mantendrá abierto al tráfico, se mantiene la incógnita sobre el modo en que se encajará el espacio del que necesariamente tendrán que seguir disfrutando los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) en el que históricamente se ha convertido en su principal intercambiador.

Pendientes aún de que el área de Movilidad y la Gerencia de Urbanismo aborden este asunto en profundidad, Málaga Hoy sí ha podido conocer, al menos, el deseo de la EMT. Fuentes próximas a la empresa municipal informaron de que el planteamiento que tienen en este asunto es el de mantener 19 paradas, lo que supone una reducción de ocho sobre la imagen actual de la Alameda. De ellas, 9 se situarán en el lateral norte (frente a las 14 actuales) y las restantes 10 en el sur (frente a las 13 que hay hoy día). Cabe precisar que en algunos casos se tratarán de marquesinas dobles, dada la necesidad de agrupar en las mismas todas las líneas que pasan hoy por hoy por este eje.

Sobre ello, las fuentes precisaron que el número de trazados de la red urbana que seguirán teniendo punto de parada en la Alameda será el mismo que en la actualidad. Es decir, que seguirán pasando por el eje los mismos autobuses que en la actualidad. Por el contrario, la percepción de saturación será menor al aceptarse la idea de que no haya cabeceras de línea, que sería desplazadas o a la zona de Correos y El Corte Inglés, hacia el oeste; o hacia el Paseo del Parque, al este, o a Muelle Heredia, al sur.

"No se generará ese muro azul que algunos dicen", expusieron las fuentes, que subrayaron con esta medida se reducirá de manera drástica los tiempos de estancia de los cientos de autobuses que a diario transitan por este punto. "Ya no habrá cambio de turno en la Alameda", apuntaron a modo de ejemplo.

La actual configuración hace que de los 47 trazados de la EMT (excluyendo el bus turístico) sólo once no tenga la Alameda en su recorrido. El resto sí tiene parada en este punto. Al tiempo, se pueden observar 17 líneas que tienen su punto de partida.

¿Será finalmente esta la configuración? Es lo que queda por ver, dado que en el seno de Urbanismo la pretensión es que se "redujese al máximo posible" estos puntos de parada. "Estamos tratando de convencerles de que no se puede convertir en un intercambiador con 80 metros lineales de paradas de autobuses a ambos lados y ellos están en que es muy importante que la Alameda mantenga esa función de intercambiador", explicaron semanas atrás fuentes de Urbanismo, que defendieron la necesidad de "descargar paradas pero no hemos marcado unos máximos y unos mínimos". El interrogante, no respondido aún, es si esta cifra de paradas es suficiente a ojos de Urbanismo. De no ser así se antoja que habrá conflicto entre ambos departamentos.

Una fricción que es ya real en el caso de una de las propuestas analizadas por Urbanismo, el de modificar la localización de las marquesinas en la nueva Alameda, de manera que las mimas estén en sentido perpendicular a la calle y no en paralelo. "La idea es que no sea una barrera, sino que la espera, de manera novedosa, se incorpore a la zona peatonal, como otros elementos de estancia", expusieron. El propósito, insistieron desde Urbanismo, no es otro que "lograr que la gente se sienta en un espacio más agradable, al tiempo que ve venir el autobús; estamos intentando convencer a la EMT de ello".

La tarea, por el momento, toca en hueso. Desde la empresa de transporte fueron categóricos al señalar: "Lo de las marquesinas transversales no puede ser; es algo que nos han comentado pero no hemos visto ningún plano; es una hipótesis de trabajo pero no aceptamos".

La ordenación viaria contemplada por Urbanismo en la nueva Alameda deja libre para el paso de vehículos el eje central. El planteamiento que meses atrás le hizo el área de Movilidad pasaba por reservar dos grandes plataformas de 6,5 metros de ancho cada una (una en sentido este y la otra en sentido oeste) para el paso de los vehículos de la EMT, a los que sumar otros dos de tráfico privado en sentido este-oeste. En lo que no parece que exista un punto de consenso entre ambos departamentos municipales es en el diseño de las paradas de los autobuses.