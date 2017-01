Educación culmina la primera fase de retirada de amianto

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, informó ayer de que el Gobierno andaluz realiza durante esta Navidad actuaciones de retirada de amianto en 49 centros educativos de toda la comunidad, una cuarta parte de los 200 que se abarcarán hasta finalizar el plan en 2022. De la Calle indicó que el presupuesto para estas obras en las instalaciones de colegios e institutos públicos en los próximos cinco años será de 60 millones, de los que 10 irán destinados a este primer ejercicio, tras aprobarse el proyecto en el Consejo de Gobierno el pasado 5 de julio.

La ex rectora de la Universidad de Málaga ha resaltado que si bien hasta se llevarán a cabo actuaciones en 49 centros, "en verano se harán las acometidas más grandes", que tendrán lugar en otros 50, ya que ahora se realizan en las estructuras que no necesitan "obras de larga duración". "Los primeros serán los más antiguos", señaló la consejera, porque "se pueden dañar en un período más corto", y también los que tienen estructuras "en contacto directo con el exterior y que puedan alterarse con facilidad". El fibrocemento, tal y como explicó la consejera, es un material que se utilizó hasta 2002, que "en condiciones normales" no tiene ningún daño y que se caracteriza por ser "el más resistente que puede describirse", pero -incidió- el deterioro puede ocasionar "problemas secundarios". "Cuando se inventó el fibrocemento parecía que habíamos descubierto la pólvora, pero no se habían mirado sus efectos en la salud", afirmó De la Calle, quien precisó que la retirada del amianto se ha realizado sin ningún tipo de "alteración" y destacó que "somos la única comunidad con un plan previsto".

Los 49 colegios e institutos públicos en los que se elimina el amianto en este período no lectivo se reparten entre todas provincias: Málaga y Sevilla, con diez; Almería, con nueve; seis, en Cádiz; cinco, en Jaén; y Huelva, Granada y Córdoba, con tres. El material que se extraiga de estas labores se trasladará, según la consejera en su visita al Colegio José Calderón de Campanillas, a cementerios homologados, como el de Los Barrios (Cádiz) y todo el proceso se hará "con el máximo control de seguridad y un trabajo de auditoría".