Educación y formación continuada, ejes de la recuperación y el bienestar social

Nunca deberíamos dejar la formación intelectual, es como admitir la derrota y ceder la curiosidad innata que toda persona debería tener por una decadencia perezosa, que deriva en la monotonía de los días sin sentido. Quien no aprende todos los días peca de pedante o adolece de iniciativa. La naturaleza humana es curiosa y debemos alimentar esa curiosidad si queremos permanecer por más tiempo jóvenes, al menos hasta que el cuerpo aguante, es decir, hasta el final de nuestros días.

Ya sea en la materia en la que en su día decidimos licenciarnos o en aquellas otras que siempre nos interesaron, nunca debemos dejar de sorprendernos por los descubrimientos que se realizan en la naturaleza o admirarnos por los avances que el hombre realiza a su paso. Aprovechar toda esa sabiduría acumulada de los años y depositada en los libros es una de las mejores maneras de hacer valer tu estancia en este mundo.

Pero si no eres de Málaga y sientes el impulso de seguir formándote y estudiar algo que mantenga tu cerebro activo, si eres de los que sienten la llamada constante del conocimiento, de saber más sobre aquello que es un misterio para ti, sobre aquello otro que es una constante en tu vida y quieres avanzar en sus conocimientos o simplemente para encontrar un empleo o mejorar y progresar en el que actualmente tienes, no te preocupes, tenemos la solución perfecta para ti.

Con total independencia de la provincia en la que residas, te ofrecemos la web definitiva para encontrar cursos a tu medida, con un sencillo y práctico buscador de cursos online. En la plataforma ofertaformativa.com, puedes utilizar su buscador de cursos tanto para realizarlos a distancia como eligiendo un lugar cerca de tu vivienda, gracias a su selección por provincias. Un sencillo procedimiento de calidad sirve para que los mejores centros de formación de cada provincia se unan a esta web que presta servicios a gente que como tú, necesita seguir progresando con la formación y la educación de primera calidad.

No exageramos si compartimos la opinión de Gustave Flaubert que dijo que "la vida debe ser una continua educación", más aún en los actuales tiempos de dura competencia laboral, en los que apostar por la formación continua es imprescindible para permanecer actualizados y preparados para las nuevas circunstancias, que en este sentido no se presentan demasiado halagüeñas.

Formación para el trabajo

Por este problema tan acuciante para una mayoría de la población, que es la falta de oportunidad laboral, y si se posee un empleo ya no es estable, la formación continua debe formar parte natural del empleado, bajo cualquier circunstancia y ocupe el cargo que ocupe.

Y es que el mercado laboral sigue su curso y las empresas, en un escenario, como decimos, altamente competitivo, buscan nuevos servicios y productos para sobresalir del resto, lo que a su vez requiere de un capital humano en constante reciclaje, que sepa afrontar los retos, tanto a nivel de competencias técnicas como de habilidades sociales o soft skills.

Por lo tanto, si el trabajador quiere mantener su empleo o acceder a él, debe de estar cualificado y tener la capacidad y la facilidad de continuar su aprendizaje en cualquiera de las materias que sean afines al trabajo que se realiza. Un empleado debe volverse imprescindible para la empresa que lo contrata, y no hay mejor manera que ser un profesional cualificado en la mayor amplitud posible de materias, dentro de su rango de actuación.

Aunque el empleo estable y seguro, ya no se encuentra dentro de la empresa privada. Actualmente, el único sitio donde el empleado puede sentirse seguro de que nos sufrirá un ERE o un despido masivo y que sus derechos se respetarán minuciosamente es dentro de la administración pública. Es por esto que un gran número de estudiantes y profesionales de todos los campos optan por estudiar unas oposiciones.

Sea como fuere y con el objetivo que más nos seduzca, debemos seguir formándonos y educándonos. Tenemos que introducir en nuestro subconsciente social, la gratificación, a todos los niveles, que significa la formación continua, a todas las edades y para todos los estratos sociales. Solo así conseguiremos que nuestro país vuelva a ser la potencia mundial, la que nunca debió de dejar de ser.