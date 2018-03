Educación oferta 17.575 plazas para escolares de 3 años, casi 300 menos que el año pasado

Un procedimiento y un baremo sin cambios

Para los que cambien de centro escolar o ingresen en el sistema educativo por primera vez comienza el proceso de solicitud de plaza, que tiene fecha límite el 31 de marzo. En los centros educativos se publica la relación de puestos escolares vacantes así como la información sobre las direcciones catastrales comprendidas en sus zonas de influencia y limítrofes. Cuando la oferta de plazas coincida o sea superior a la demanda los solicitantes serán admitidos. Solo en los casos en los que no se puedan atender todas las peticiones se procederá a la baremación. Esta tendrá que estar publicada antes del 12 de abril y se abrirá un plazo de 10 días lectivos para alegaciones. No hay cambios en la puntuación y se otorgan 16 puntos a los alumnos que ya tengan escolarizado un hermano en el centro y 14 por domicilio familiar en su área de influencia. Por domicilio laboral se otorgan 10 puntos y 6 si la zona de residencia o de trabajo es limítrofe al centro. La discapacidad del alumno, formar parte de una familia numerosa o monoparental son circunstancias que también suman puntos. Para los casos de empate, el 14 de mayo se celebrará el sorteo público y la relación definitiva de admitidos saldrá el 15 de mayo. El Portal de la Escolarización, en la web de la Consejería de Educación, recoge toda la información así como el impreso que se puede presentar on line o en los centros.