Elaborarán un borrador de segunda actividad de los bomberos

El Ayuntamiento de Málaga acogió ayer la mesa técnica para avanzar en los trabajos para la mejora del Cuerpo de Bomberos de la capital, un encuentro donde se analizaron las propuestas de distintos sindicatos en cuanto al borrador del documento para regular la segunda actividad y con las que se elaborará un nuevo borrador para llevarlo a la asesoría jurídica, que tendrá que informar positivamente.

Según las previsiones del concejal de Seguridad, Mario Cortés, este viernes podría aprobarse en junta de gobierno local, aunque, dado que los plazos de los informes jurídicos no se pueden garantizar, "la idea es tramitarlo lo antes posible". Cortés salió "satisfecho" del encuentro, en el que , a su juicio, hubo "dialogo fluido, con diferentes posicionamientos, pero con la máxima de que no podemos hacer una distinción de condiciones laborales de un colectivo con respecto a otro dentro del propio Ayuntamiento". A pesar de ello, la sensación del colectivo de los bomberos es que "ha sido una nueva encerrona", ya que, a su juicio, "no se ha avanzado": "Ha sido un lavado de cara para la Corporación", manifestaron tras la reunión.