"La candidatura de Elías Bendodo para la Alcaldía de Málaga es incuestionable"

Patricia Navarro ha tomado las riendas de la secretaría general del PP malagueño con ganas, una responsabilidad "que no es baladí" ni "para estar jugando con otras cosas". Habla de los principales temas en cuestión en la provincia, las mociones de censura y los relevos, y explica cuáles serán sus principales retos: formar equipos capaces de conseguir grandes logros en 2019 y que el PP gobierne Andalucía. Con consciencia del nuevo tiempo: "Los dos partidos mayoritarios han estado muy acostumbrados a las mayorías absolutas pero estamos para adaptarnos a los mandatos de los ciudadanos", relata.

-El gran frente de sucesiones está por jugarse en la capital, ¿tiene el PP claro que Francisco de la Torre no tiene intención de revalidar su puesto?

-El alcalde lo tiene claro. Él es quien marca los tiempos, porque se ha ganado la potestad para hacerlo. Ahora cree que es el momento oportuno para dejar paso a otra persona, que no va a ser nadie extraño ni ajeno ni a él ni al PP. No hay mayor orgullo para una persona que ha hecho tanto para Málaga que saber que ese patrimonio político que ha cosechado queda en mano de uno de los suyos, de los que han aprendido y bebido de él.

-Entiendo que habla de Elías Bendodo.

-La candidatura de Bendodo es, hoy por hoy, algo incuestionable. El PP en su conjunto tiene muy claro que la mejor persona para liderar la ciudad es él.

-¿Y su sucesor en la Diputación?

- Para suceder a Bendodo no faltan novios ni buenos candidatos. Si algo tenemos son magníficos dirigentes locales que pueden hacerse cargo del ente.

-En Marbella, Opción Sampedreña está forzando las cuerdas al PSOE y haciendo un guiño al PP para que se produzca un cambio en el gobierno, ¿cuál es la predisposición de su formación?

-La de un partido que ha ganado las elecciones. Nuestro afán por gobernar es por continuar con el proyecto que tanto bueno ha hecho a Marbella y necesita un recorrido más amplio para poner al municipio en el lugar que se merece y está perdiendo. Esto nos lleva a tomarnos la opción de volver al gobierno municipal con mucha más urgencia. Para que esto no derive en algo que costaría mucho levantar, tenemos que hacerlo.

-Bendodo hizo unas declaraciones hace unas semanas sobre el deterioro de la imagen del municipio y su seguridad. La oposición le reprochó que fueron poco afortunadas y que podrían afectar negativamente al municipio.

-Cuando el presidente del PP y de la Diputación hace unas declaraciones de ese tipo es porque tiene conocimiento de causa y datos que avalan las afirmaciones. De turismo, pocas personas entienden, conocen y tienen visión de futuro del turismo en la provincia. El daño no es decirlo sino lo que hay detrás que lo avala.

-OSP podría poner sobre la mesa un gobierno de coalición para desbancar a los socialistas o, en otro caso, un nuevo equipo municipal junto al PP. ¿Cuál es su fórmula?

-Los marbellíes dieron su apoyo mayoritario al PP y, por ello, entendemos que la fórmula más lógica sería que el PP gobernara, con la generosidad que requieren estos casos y con las miras puestas en que los ciudadanos quieren que nos pongamos de acuerdo. No estamos para experimentos.

-¿Estarían dispuestos a ceder la Alcaldía?

-Lo que no pase por que la fuerza más votada gobierne y ocupe la alcaldía sería engañar a los ciudadanos de nuevo. Aunque no tengamos mayoría absoluta, tenemos un apoyo amplio y lo lógico es que el PP ocupara ese sillón.

-En Torremolinos, parece que están floreciendo las diferencias internas para la formación de la futura dirección del partido. Fernández Montes quiere seguir dando la batalla pero la formación está apostando fuerte por Del Cid.

-Allí, estamos inmersos en un proceso natural: la transición hacia una regeneración que hay que abordar. Fernández Montes ha dado todo por el PP y por Torremolinos y podría haber sido dentro del PP y a nivel institucional lo que hubiese querido. Evidentemente, la trayectoria de las personas tienen un principio y un momento para dejar paso. Margarita del Cid ha hecho mucho a su lado, todo lo que sabe lo ha aprendido de él y nadie mejor que ella para hacerse cargo de su herencia. No me consta que él tenga la intención de revalidar su puesto. Él mismo me dijo que su candidata para liderar las opciones del partido era ella.

-En Alhaurín el Grande salieron a la luz otras rencillas dentro del equipo en las últimas municipales...

-Allí tenemos gente del PP que, por circunstancias, están en otro grupo político pero están gobernando con el estilo, la forma y el programa del PP. El partido es una marca blanca del PP. De cara a las próximas elecciones, no podemos tener a esas personas que son y creen en el PP al margen de nuestra formación, tendremos que converger y entendernos y estamos en disposición de hacerlo.