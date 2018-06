Empleados del SAS se movilizan por más sustituciones y el nuevo Regional

Diez años después de que la movilización se desactivara por la promesa de Salud de un macrohospital que nunca hizo, distintos colectivos se han echado hoy a la calle para exigir el nuevo Regional sin dilaciones y la cobertura al completo de los trabajadores de la sanidad pública que se van de vacaciones. Ni el compromiso de la Consejería de un moderno hospital con 800 camas para 2024 ni el incremento del 2% para cobertura estival respecto al año pasado han frenado las protestas. A las 11:00 unos 200 trabajadores y seis organizaciones sindicales –UGT, CCOO, CSIF, Sindicato Médico, USAE y Satse– se han concentrado ante las puertas del Regional.

“Ya es hora de dejarse de mentiras e incumplimientos con la provincia. Salud tiene que apostar por un nuevo hospital de forma rápida y, transitoriamente, contratar más personal para que no se incrementen las listas de espera”, ha argumentado el representante de UGT, Juan Miguel Contioso. El secretario provincial de Sanidad, Rafael González, ha demandado “una partida concreta” en los Presupuestos autonómicos de 2019 para el nuevo Regional y “un plan ambicioso que solucione los problemas de la provincia”. Las movilizaciones incluyen otra concentración el próximo miércoles en el Clínico y una manifestación el 21 de junio.

Una enfermera del Materno ha explicado sus razones para protestar: “Cuando faltan compañeras, como no se cubre al 100%, tenemos que asumir su trabajo y eso afecta el cuidado de los niños. Y cuando doblamos turnos para cubrir huecos, las horas no se devuelven. A mi me deben 50 horas”. Un médico de Antequera que participaba en la concentración ha asegurado que para sustituir a 104 facultativos de la comarca apenas se contratan a cuatro. Otro de la Axarquía ha protestado porque frente a los 14 médicos de familia contratados en atención primaria en 2017, este verano sólo se contratarán a seis.

Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico, enumeraba otras de las razones para protestar: que un tercio del Hospital de Benalmádena está inacabado, que el de Cártama no se haya abierto al completo tras dos años de funcionamiento, que el Chare prometido en Mijas siga pendiente y que el Marítimo de Torremolinos continúe deteriorándose. “Queremos más servicios, más camas y la renovación de los equipos. Nos da vergüenza la situación de la sanidad de la provincia”, ha esgrimido.

Las movilizaciones convocadas por la Plataforma por la Dignidad de la Sanidad Pública de Málaga también reclaman la reconversión del antiguo Carlos Haya en hospital de crónicos –que Salud ya ha comprometido– y un centro hospitalario de alta resolución en la zona este de la capital –que la Consejería no cree necesario–. El manifiesto leído al pie de las escalinatas del Regional ha denunciado que “desde 2003 nos llevan prometiendo una serie de infraestructuras sanitarias que quedan en agua de borrajas y las que se llevan a cabo están infrautilizadas, como los hospitales de Benalmádena y el Guadalhorce”.

Juan José Sánchez, del Sindicato de Enfermería, ha exigido que este verano no se produzcan cierres ni de camas ni de quirófanos y advertía que la cobertura estival rozará el 58%, lo que supone mermar la plantilla en una provincia en la que aumenta la población en verano.

Dolores Oliva, responsable de Sanidad de CSIF, ha abundado en este sentido que Málaga no debe disminuir sus plantillas por vacaciones: “La provincia es receptora de turismo; en vez de recortar, necesitaría reforzar su personal”. El representante de USAE, Miguel Ángel Guerrero, ha denunciado que el personal es deficitario “desde hace 25 años” y ha exigido que aún en verano “se abran todos los servicios, plantas y quirófanos para que no se disparen las listas de espera”.