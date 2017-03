Enero arroja crecimientos en los indicadores extrahoteleros

Los datos del primer mes de 2017 en lo que a los indicadores extrahoteleros se refiere presentan unos "importantes" números de crecimiento en la provincia, por lo que el presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, afirmó ayer que "el año no ha podido comenzar mejor para los apartamentos y campamentos turísticos, así como para los alojamientos de turismo rural". "Estos alojamientos no hoteleros arrojan un crecimiento general del 27,4% en viajeros y del 22,8% en pernoctaciones con respecto a enero de 2016", apuntó. En total, 76.366 viajeros y 470.986 pernoctaciones se han registrado en la Costa del Sol en los alojamientos no hoteleros.

Atendiendo a tipologías dentro de los alojamientos no hoteleros, "sin duda, los apartamentos turísticos lideran esta línea de crecimiento con espectaculares cifras, muy por encima de las arrojadas en enero de 2016".

Los viajeros en apartamentos turísticos han crecido un 29,9% con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone un total de 66.807 viajeros, 15.373 más que en enero de 2016. "Las pernoctaciones ofrecen los mismos datos positivos", ha expresado Bendodo, quien ha precisado que "crecen en un 24,9 por ciento, lo que implica más de 71.000 noches de diferencia con respecto al mismo mes de 2016".