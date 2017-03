Enfermeros de ida y vuelta

Marta Souza se dio cuenta de que era hora de volver cuando todos los meses se tomaba un avión para venir a ver a la familia. Así que después de seis años en Inglaterra, esta enfermera de 27 años decidió retornar. Su experiencia en diálisis en un hospital público de Cambridge y su manejo del inglés le abrieron las puertas en una clínica privada de Málaga. "No me hubiera vuelto si no hubiera tenido trabajo. Desde que llegué en julio, no he parado. Pero no cierro la puerta a que me quede parada y me tenga que volver a ir", argumenta.

Marta es una de los más de mil enfermeros que emigraron al extranjero durante los años de la crisis. El presidente del Colegio de Enfermería, Juan Antonio Astorga, estima que al menos la cuarta parte de las últimas promociones se ha ido a otros países, la mayoría a Inglaterra. Ahora algunos están volviendo. "Los que retornan no siempre tienen un trabajo, pero regresan por la familia, el sol, la cultura. Y de los que se insertan, la mayoría lo hacen en la sanidad privada", explica el presidente del Colegio.

Emigrar no es fácil. "Es una mezcla de dureza e ilusión. Al principio lo pasas bien, pero al cuarto o quinto mes es cuando te das cuenta de que te has ido", sostiene Israel Lobato, que se tiró casi tres años en Alemania. Este enfermero de 27 años también ha retornado. Su manejo del alemán y su labor en aquel país en una clínica de Neurología le han valido para que lo contraten en una empresa de ambulancias. "Allí mi nivel de vida era muy bueno, pero no me sentía integrado. Mis amigos eran todos españoles u otros extranjeros. Para mí, el problema no era el frío. Echaba de menos a la familia y la cultura, porque la cultura es muy distinta". Israel reconoce no obstante que de no haber tenido aquí un trabajo no se habría vuelto. "Y no descarto tener que volver a emigrar, aunque en ese caso me iría a Francia", asegura.

Estela Moscoso tiene 28 años y estuvo tres en Inglaterra. Ha vuelto. Su experiencia como enfermera en aquel país y el nivel de inglés han sido sus puntos fuertes para que la contratasen en una clínica de Marbella con muchos pacientes británicos. Reconoce que emigrar es duro, sobre todo a un país con un idioma diferente. Ahora se ríe cuando cuenta que en unas fiestas navideñas estaban los enfermos cantando villancicos y la llamó el médico por teléfono para darle las instrucciones sobre la medicación. Con el bullicio de fondo y su, entonces, bajo nivel de inglés, no comprendía lo que decía. "La experiencia es dura porque no nos vamos con un nivel alto del idioma, no tienes una conversación fluida; pero cuando el médico te llama, lo tienes que entender", comenta.

Experiencias personales al margen, el presidente del Colegio de Enfermería destaca la "descapitalización y el gasto social" que supone la emigración de profesionales. "Cuando vuelven, han mejorado su cualificación. Pero a veces regresan a peores condiciones laborales [que las que tenían en el extranjero] porque aquí está la familia", afirma Astorga. El representante de los enfermeros de la provincia pide un esfuerzo a la Administración sanitaria para recuperar tanto capital humano perdido. "Lo más doloroso es que España está envejeciendo demográficamente y el talento está fuera. Por lo tanto, el país se descapitaliza. Además, también se produce un envejecimiento de las plantillas sin que haya relevo", añade.

Israel cuenta que decidió emigrar porque con la carrera acabada tuvo que trabajar de comercial vendiendo alarmas para ganarse la vida. "Yo veía que no tenía futuro laboral. No conseguía trabajar de enfermero", dice. Su novia le apoyó en la aventura y allí que partieron hacia Alemania. A Estela, en cambio, la esperó su novio aquí. Desde que terminó la carrera alternaba en Málaga contratos en la sanidad privada con otros en la pública. Pero cuando en 2012 llegó el verano y no la llamaron, tomó conciencia de que era hora de marcharse al extranjero. Se fue con dos amigas, "sin contrato ni nada".

La falta de un futuro laboral en su tierra es el argumento que todos esgrimen para explicar su partida. En el extranjero, muchos empiezan trabajando como auxiliares de enfermería y luego, cuando manejan mejor el idioma, van progresando hasta conseguir buenos puestos. "Pero cuando pasan tres o cuatro años tienes que decidir porque llega un momento en que si te quedas es para siempre", advierte Estela. Ella, Israel y Marta han conseguido un empleo en su tierra que les has permitido retornar. Ya están de vuelta y con trabajo, pero no todos tienen esa suerte.