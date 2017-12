Escuredo dice que los andaluces son "la lealtad personificada" a la Carta Magna

El ex presidente autonómico Rafael Escuredo, sucesor de Rodríguez de la Borbolla al frente de la Junta de Andalucía, se manifestó en la misma línea que la presidenta durante su intervención en el Palacio de Congresos. También se mostró partidario de una reforma de la Constitución "para garantizar su acomodo a los nuevos tiempos, pero no porque el niño llore y queramos darle un juguete", y en contra del proceso nacionalista catalán.

"Andalucía puso en marcha su proceso autonómico en el marco de la Constitución española, no como otros que ponen en marcha el procés violando la Constitución", a lo que agregó que "Andalucía nunca le ha hecho trampas al Estado". "No nos perdimos en eso de somos una nación, peleamos por la igualdad de la ciudadanía, porque sabíamos y sabemos que no hay libertad sin igualdad", continuó. El ex dirigente socialista también se refirió al cupo vasco, que calificó de "atraco a mano armada". "Cupo sí, concierto sí, pero transparencia también", puntualizó.