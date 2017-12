Esperas de un mes para una prueba clave en el tratamiento del cáncer

Cuando mediante una biopsia se diagnostica un cáncer, en muchos casos hay que hacer luego una prueba para determinar el tamaño y la distribución del tumor. Para ello se realiza un PET (tomografía por emisión de positrones). Sus resultados son imprescindibles para decidir si el paciente tiene que operarse, radiarse, someterse a quimioterapia o recibir un tratamiento paliativo.

Desde finales de 2008, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tenía esa prueba concertada con una fundación de la Universidad de Málaga (UMA) que dispone del equipo. A principios de 2017, finalmente la sanidad pública incorporó un PET respondiendo así a una demanda de profesionales y sindicatos que arrastraba más de una década. El concierto con la UMA se acabó. Pasados varios meses de la puesta en marcha del equipamiento en el Hospital Regional, el resultado es que las demoras se han incrementado. "Antes los enfermos esperaban una semana y ahora esperan un mes. Porque el PET concertado se adaptaba a la demanda y el del Regional se adapta al horario del personal", explicaron trabajadores del hospital. Aunque estos consideraron un "avance indudable" la incorporación del equipo a la sanidad pública -del que carecía hasta principios de 2017-, alertaron del problema asistencial que se está suscitando.

El hospital lo niega, dice que fue un periodo "puntual" y que ahora la demora es de 11 días

Sin embargo, el hospital desmintió la información y aseguró que la demora actual para un PET en el Regional es de 11 días para los pacientes no ingresados y de 48 horas para los hospitalizados. "Por tanto, no es cierto que esta demora sea de un mes. Durante un periodo puntual se ha superado esa media de 11 días, situación que ya ha sido resuelta", indicó el centro sanitario.

Antes del concierto con la UMA, los pacientes incluso tenían que irse al Hospital Virgen de las Nieves, de Granada, para hacerse la prueba. El acuerdo firmado a finales de 2008 entre el SAS y la Universidad supuso una mejora porque evitó aquellos traslados. La incorporación del PET al Regional a principios de 2017 también, porque se amplía la dotación tecnológica de la sanidad pública.

Pero los trabajadores que denunciaron las demoras, opinaron que no son de recibo "esperas de un mes" para ajustar el tratamiento frente a un cáncer. "Porque si no se sabe si el paciente tiene metástasis o no, el oncólogo no puede decidir si hay que operarlo o darle quimioterapia", explicaron.

Como solución, apuntaron que o se amplía el horario del PET del Regional o se complementa con un concierto parcial con el aparato de la UMA, un equipo que está situado a 300 metros del Clínico.