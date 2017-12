"Espero que no metan en Archidona a los Reyes Magos por venir sin papeles"

Malagueño, psicólogo; Gabriel Ruiz lleva toda su vida dedicada a la solidaridad. Primero como voluntario y ahora como técnico. Es un referente en la lucha por los derechos de los que migran; una vocación que desarrolla desde Médicos del Mundo y la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes.

-Médicos del Mundo es la única ONG que trabaja en temas sanitarios con los inmigrantes. Mucho trabajo, supongo...

El derroche de iluminación del alumbrado navideño me parece excesivo. Se podría ahorrar dinero"

-Trabajamos temas sociosanitarios. Tratamos temas sociales relacionados con la salud. Por ejemplo si hay un problema de hacinamiento o si una persona con graves problemas de salud necesita alojamiento. A veces hemos intervenido porque el centro de acogida municipal no iba a prorrogar más la estancia de una persona y emitimos un informe porque entendemos que por sus problemas de salud tiene que continuar en ese dispositivo.

-¿La cobertura sanitaria funciona al 100% para los inmigrantes?

-No ha habido ningún momento en el que estuviera garantizado al 100%. Siempre ha habido centros de salud en los que ha habido incidencias. Con el Decreto 16/12 [del Gobierno central que excluía de la asistencia a los inmigrantes salvo niños, embarazadas, urgencias y enfermedades graves] eso se disparó para mal, incluido en Andalucía. Aquel decreto puso patas arriba todo el sistema sanitario público en España.

-Pero la Junta se desmarcó y mantuvo la asistencia...

-En Andalucía se alcanzó un compromiso, pero en la práctica siempre encontramos de vez en cuando algún centro de salud en el que sigue habiendo problemas. Menos que cuando entró en vigor el decreto, eso sí... Porque logramos que la Junta emitiera unas instrucciones claras. Con esas instrucciones, disminuyó el número. Pero aún así seguimos detectando casos. Creemos que ya debería haber menos casos.

-¿Y por qué sigue ocurriendo?

-Por desinformación, por información errónea o tal vez porque alguien haya querido hacer ideología con el tema. Hemos encontrado casos en los que incluso se excedía el propio decreto. Este mismo año hemos detectado algún caso en que se había denegado la atención sanitaria a menores. Y además hay un problema; todavía sigue habiendo facturación [de la asistencia] en urgencias. Se reconoce el derecho [a la atención], pero por norma se factura en urgencias. En esos casos intervenimos para que se anulen esas facturas porque si es un derecho no se tiene por qué facturar. Es un tema muy complejo y no está resuelto.

-Según los datos, casi se ha triplicado la llegada de inmigrantes en patera a Málaga respecto al año pasado...

-Las ONGs no negamos que esas cifras son reales y que hay un incremento. Eso está condicionado por muchos factores; hay razones geoestratégicas, lo que ocurre en el norte de África... Pero no son números significativos. Los medios y los políticos hablan de oleadas y avalanchas de pateras. Son afirmaciones que no compartimos porque siguen siendo cifras muy inferiores a las que entran por los aeropuertos. El mayor volumen de población migratoria llega a través de nuestros aeropuertos. La llegada en embarcaciones no es significativa. Es una situación preocupante, pero no por el número de llegadas, sino por el número de personas que arriesgan su vida porque no se habilitan rutas seguras para un proyecto migratorio. Por cada una de las personas que llegan aquí ¿cuántas embarcaciones se han podido hundir?

-¿Y la no expulsión no provoca un efecto llamada?

-No conocemos casos en los que la gente esté llegando por esa razón. Eso es un argumento que utilizan los políticos. El mayor efecto llamada es la pobreza y la situación que hay a nivel internacional. Tenemos el caso de los refugiados sirios, hay revueltas en el Rif, sequía en zonas de Argelia... Esos sí son condicionantes que pueden tener efectos migratorios.

-Hay más de 500 inmigrantes en la cárcel de Archidona. El ministro del Interior dijo que las instalaciones eran mejor que cualquier centro de internamiento de extranjeros [CIE]. ¿Qué opina?

-Como mínimo es discutible porque las ONGs no hemos tenido acceso a evaluar las condiciones en las que está esa prisión. Aquello está declarado como una prisión, según la orden ministerial del 17 de marzo de 2017. Independientemente de las condiciones, es injustificable que se trate como delincuentes a personas que han sido detenidas en el mar intentando llegar a España para tener un futuro mejor. Es injustificable que personas con un proyecto migratorio terminen en una prisión. Yo le diría al ministro que le parecería que muchos de los emigrantes españoles que se fueron a Sudamérica hubieran terminado en una prisión o que los jóvenes que han tenido que emigrar a países europeos por la crisis hubieran acabado en una prisión. Sería un escándalo.

-¿Qué propuestas tienen ante la situación migratoria que hay?

-Que se ponga en marcha un verdadero sistema de acogida, porque el sistema no funciona. Eso se ha puesto de manifiesto con los refugiados. Atendiendo a la situación en el Mediterráneo hay que poner en marcha un sistema de acogida, que tiene que tener presupuesto. Y no hay otro remedio. La expulsión es injusta, cara y a veces imposible. Ese modelo de política migratoria, que yo no comparto en absoluto, es represivo. Quizás podría ejecutarse en un mundo ideal. Pero hay países africanos donde la gente no tiene ni pasaporte. Al final se terminan haciendo barbaridades como se han hecho en España como es meter a un grupo de ciudadanos de distintos países en un avión y expulsarlos a un determinado país al que se le paga dinero. Son atrocidades. En el CIE de Aluche, de las personas internadas, son expulsadas un porcentaje muy bajo. ¿Entonces de qué ha servido ese internamiento?

-¿Los inmigrantes vienen a quedarse aquí o están de paso?

-España no es un sitio favorito. Los flujos migratorios se mueven. Si en España no hay trabajo, continúan hacia otro sitio en el que puedan ganarse la vida y enviar dinero a su país.

-Si para los españoles hay precariedad en el mercado laboral ¿a qué están expuestas estas personas que no hablan el idioma ni conocen la cultura?

-Están expuestas a condiciones laborales más precarias, sobre todo cuando no conocen el idioma. Pero evidentemente, la necesidad de buscar trabajo las impulsa a hacer esfuerzos considerables por integrarse, por aprender el idioma... Lo que no le pincha a un residente británico en la costa que no tiene necesidad de ello, sí le pincha a un chico nigeriano. Por eso, muchos, a pesar de esas limitaciones y dificultades, hacen un esfuerzo y si no lo logran, emprenden el viaje hacia otro país.

-¿Cuáles son los países favoritos para emigrar?

-Quitando los castellano parlantes que por el idioma prefieren quedarse en España, buena parte de los africanos opta por Francia, Alemania, Bélgica... Es frecuente por ello que quieran continuar hacia esos países.

-¿Teme un aumento de la xenofobia?

-Eso siempre lo tememos, no ahora. Lo tememos cada vez que hay alguna cuestión por la que la inmigración es noticia. Pero es verdad que la población española ha dado pruebas de su mayor solidaridad con la población de otras culturas que otros países. En Francia ha habido incidentes y temíamos un auge de la extrema derecha. Sin embargo, situaciones similares en España pocas veces han propiciado el auge de la extrema derecha o de la xenofobia. En España estamos un poquito mejor que en otros sitios; afortunadamente.

-¿Se subiría a una patera?

-No. Lo tengo clarísimo, no. Hombre, si uno se encontrara en esa situación... En realidad no se puede decir nunca que uno no lo haría en una situación extrema de tener que alimentar a su familia. Pero a mí me daría mucho miedo de subirme a una patera.

-Cruz Roja cuando llega una patera tiene que improvisar una tienda de campaña para acoger a los inmigrantes en el puerto...

-Eso es porque no tenemos un sistema de acogida preparado para responder a esa situación. No es que haya avalancha. El problema es que para responder a la diferencia de nivel de vida tan grande que hay en el Mediterráneo, España no ha tenido nunca un sistema de acogida. En el momento que hay una situación en el norte de África -como ahora en Libia- que propicia la inestabilidad en la zona, salen más embarcaciones y es muy fácil que se desborden unos sistemas de acogida que no existen.

-¿Y qué propone?

-Un dispositivo de acogida temporal, de una semana o 10 días. Eso no existe ahora mismo. Sería como un albergue o centro de acogida para algo tan sencillo como atender a esas personas en lo básico, facilitarles el contacto de un familiar y en muchos casos, esa persona continuará su viaje hacia otra provincia u otro país donde tiene su red de acogida. Aquí, cuando llega un grupo, hay que copar las pocas plazas que tienen organizaciones como CEAR, Cruz Roja o ACCEM o el centro de acogida municipal, que queda desbordado. No hay ningún recurso específico.

-¿Por eso se vio a inmigrantes por la calle arropados con mantas?

-Efectivamente. Y en el puerto debería haber un dispositivo de ese tipo. Y no hablamos de un centro de internamiento o de retención, sino de acogida humanitaria.

-Este formato de entrevista incluye otras preguntas, que chirrían con lo anterior, pero ahí van. ¿Le gusta el alumbrado navideño?

-No. Me parece excesivo. Hay cosas de la ciudad que han mejorado y que hace agradable pasearla. Pero ese derroche de iluminación me parece excesivo. He visitado otras ciudades de Europa y se puede conseguir una ciudad atractiva turísticamente sin sobrecargar con tanta contaminación lumínica. Se puede conseguir el mismo efecto y al mismo tiempo ahorrar dinero que se puede dedicar a un dispositivo de acogida, por ejemplo.

-¿Como ve las infraestructuras de la provincia?

-Hay problemas graves de comunicación. Aparte del tren litoral, está la situación de acceso al PTA. Es inconcebible que el Metro no llegue al Parque Tecnológico. Es uno de los mayores focos de crecimiento de la provincia, tiene previsto un incremento de entre 18.000 a 50.000 personas para trabajar y no hay una previsión de cómo van a llegar esos trabajadores. Es uno de los grandes déficits no de la ciudad, sino de la provincia; el no haber pensado que después de la inversión tan gigantesca en el Metro, donde sí o sí tenía que llegar es hacia esa zona. La Junta de Andalucía pensó en un Metro de juguete y no tuvo en cuenta que debía tener más capacidad para dar respuesta a eso.

-¿Qué le pide a los Reyes?

-Espero que no los metan en la cárcel de Archidona cuando lleguen por no tener documentación.

-Ahh, porque vienen de Oriente...

-Lo que le pediría a los Reyes es que cerraran todos los centros de internamiento, todos. Aún quedan siete; bueno siete, más la cárcel de Archidona.