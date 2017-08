Estepona y Benalmádena, los únicos que multan las imprudencias de los bañistas

En los últimos cuatro meses, siete personas han perdido la vida en las playas de la provincia. Según los datos gestionados por el sistema de Emergencias 112 Andalucía, en mayo se registró una muerte en la capital; en junio, una en la Caleta de Vélez y otra en Málaga, y en julio, el 112 ha gestionado cuatro fallecimientos, dos en la capital malagueña y otros dos en Estepona.

Estos hechos, junto al aumento de las actividades de rescate que se produjeron hasta final de la temporada pasada, hicieron que a finales de 2016 se avivara el debate sobre la posibilidad de que los ayuntamientos sancionen a los bañistas por sus imprudencias, una medida contemplada en Vélez-Málaga, Estepona y Benalmádena, pero que en la práctica sólo se lleva a cabo en los dos últimos.

En el municipio axárquico ha sido este mismo año cuando se ha aprobado la ordenanza de playas, que incorpora sanciones para los bañistas que ignoren los avisos de los socorristas o la prohibición que marca la bandera roja cuando existe un fuerte oleaje. La nueva norma establece que "los bañistas y usuarios de las playas deberán atender las instrucciones de los socorristas y vigilantes, así como la señalización existente en las playas y en los puestos de socorro".

En este mismo sentido, recuerda que "la autoridad municipal o los agentes de Policía Local podrán apercibir verbalmente a los que infrinjan cualquier disposición contenida en la ordenanza, a fin de que de forma inmediata cesen con la actividad prohibida o realicen la obligación debida, ello sin perjuicio de la incoación de expediente sancionador cuando proceda, o en su caso, se gire parte de denuncia a la administración competente". Además, este año para evitar cualquier tipo de riesgo han cerrado las playas en dos ocasiones. No obstante, hasta el momento aún no se ha sancionado a ningún bañista.

En la zona más occidental, Estepona, donde se han producido una decena rescates, se convierte junto con Benalmádena, en los únicos municipios que contemplan sanciones económicas. De hecho, hacer caso omiso a la bandera roja está catalogado como una infracción grave en la ordenanza sobre el uso y disfrute de las playas de Estepona, con multas que oscilan entre los 300 y los 3.000 euros. En lo que va de verano, la Policía la Policía Local ha levantado un total de cuatro actas sancionadoras por este motivo. El servicio de salvamento considera que, hasta la fecha, el balance del verano es "positivo" porque "los usuarios son cada vez más respetuosos con las banderas y las indicaciones de los socorristas".

En el caso de Benalmádena, la ordenanza de playas, que se aprobó este año, incluye igualmente sanciones cuyo importe es el coste del propio rescate. En el mes de junio, se realizaron ocho rescates. Así, desde la concejalía de Playas avanzaron que para 2018 tienen previsto duplicar el número de socorristas durante la temporada alta, y ampliar el servicio desde la Semana Santa hasta octubre.

A pesar de ello, son mayoría los municipios que no penalizan estas actuaciones temerarias. Es el caso de la capital. La responsable del Área de Servicios Operativos y Playas, Teresa Porras, mantienen que será una vez concluya la temporada cuando se haga balance de cuál ha sido la situación para adoptar o no medidas. Una respuesta similar a la que manifestó el año pasado. Porras asegura que no hay ninguna intención de modificar la ordenanza de playas e insiste en las dudas sobre cómo se ha de valorar una imprudencia.

En Torremolinos, Fuengirola, Manilva o Mijas la ordenanza de playas tampoco contempla sanciones aplicables a los bañistas que hagan caso omiso a la bandera roja o que desoigan los avisos de los socorristas. "La seguridad es una de las cuestiones prioritarias para este verano, precisamente por este motivo contamos con el mayor dispositivo de efectivos de la historia del municipio con un equipo compuesto por 75 socorristas", señala el concejal de Playas de Mijas, José Antonio González, donde en lo que va de verano se han realizado cuatro rescates.

En Marbella, donde actualmente no hay una ordenanza de playas, el concejal del ramo, Miguel Díaz, afirma que se está trabajando ya en una en la que "se contemplará la obligatoriedad de atender a las banderas, por lo que se establecerá un régimen sancionador". "La temporada marcha muy bien, sin incidentes de consideración que lamentar. Hay que tener en cuenta que estamos recibiendo una gran afluencia de bañistas y que por tanto el número de atenciones crece y se intensifica el trabajo de los socorristas". Otro de los municipios donde no cuentan con una ordenanza de playas es Casares.

De vuelta a la zona axárquica, la ordenanza de Rincón de la Victoria, aprobada en noviembre de 2014, recoge en el apartado "normas de seguridad y vigilancia" que "con bandera roja, queda prohibido el baño y, dependiendo de las circunstancias, incluso el acceso y permanencia en la playa. Las personas que se bañen haciendo caso omiso de esta prohibición lo hace bajo su responsabilidad". Pero no incluye nada sobre posibles sanciones. A pesar de ello, este apartado recoge que sería una infracción leve -cuando no esté dentro de las graves o muy graves - "el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o prohibiciones impuestas en la presente ordenanza".

En Torrox, a pesar de que su alcalde, Óscar Medina, anunció la modificación de la ordenanza de playa con el fin de incluir sanciones para los bañistas que hiciesen caso omiso de las prohibiciones de baño por temporal, ésta no se ha abordado aún. El Ayuntamiento se planteó estos cambios después de que una mujer alemana de 70 años muriese ahogada. Lo que sí han hecho, según el regidor, es incrementar el número de torres de vigilancia y de socorristas. En Nerja la ordenanza de playa tampoco contempla sanciones.