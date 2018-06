Estiman 340.000 euros indemnizaciones por el accidente de la A-7 con un agente implicado

La aseguradora del vehículo conducido por el guardia civil acusado en relación con el accidente ocurrido en junio de 2017 en la A-7, a la altura de Torremolinos (Málaga), en el que murieron tres personas y otras nueve resultaron heridas, estima en unos 340.000 euros las indemnizaciones que corresponderían a familiares de los fallecidos en dicho siniestro.

El accidente por el que ha sido acusado el agente del instituto armado, que supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol y conducía a mayor velocidad de lo permitido, tuvo lugar el 28 de junio y fallecieron un hombre y una mujer de Bahrein y otra mujer de Kuwait, con vínculos familiares; mientras que hubo 9 heridos.

La Fiscalía y la acusación particular, en representación de los familiares de las víctimas, solicitaron hace unos meses 1,5 millones de euros como indemnización para la familia por varios conceptos de perjuicios, considerando responsable civil directa a la aseguradora del vehículo; compañía que ahora ha presentado el escrito de defensa, precisando las cantidades con las que a su entender se debería indemnizar a los familiares de las víctimas. La compañía especifica que en general no procede valorar económicamente el perjuicio patrimonial por lucro cesante, al estimar, según un informe aportado, que los familiares "no dependen" económicamente de los fallecidos; y en algunos casos estima que tampoco corresponde indemnización por perjuicio particular excepcional. Además, se considera que no se ha acreditado que determinados miembros de la familia convivieran con las víctimas o es un extremo pendiente de acreditar, por lo que el documento recoge distintas cantidades, según el caso.