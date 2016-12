Estudian obstáculos más contundentes que "la chapuza" de los maceteros

El área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga quiere dar una vuelta de tuerca a la decisión de colocar maceteros en los accesos a las vías más concurridas del Centro histórico para evitar posibles atentados terroristas en la capital. Lo hace partiendo de la base de que la solución ahora adoptada, tras lo ocurrido en Berlín esta misma semana, tiene carácter de provisionalidad. La vía alternativa en la que empieza ya a trabajar el Consistorio es la de instalar "elementos profesionales", consistentes en barreras que en apenas dos o tres segundos después de ser accionadas saldrían del suelo para obstaculizar cualquier acceso.

El concejal de Seguridad, Mario Cortés, fue contundente ayer al exponer la hoja de ruta sobre la que pretende avanzar. "No podemos estar toda la vida con chapuzas de poner un macetero", dijo de manera expresiva, señalando que su intención es la de "mirar qué elementos profesionales hay para controlar estas cosas, que se puedan integrar en la ciudad, en el mobiliario urbano y que en caso de necesidad se puedan activar y si no, no".

La pretensión es que una vez se disponga del mecanismo elegido, el mismo pueda disponer de fondos económicos el próximo ejercicio para su implantación en los puntos principales del casco antiguo, caso de calle Larios y otros en los que estos días los operarios municipales han instalado maceteros. "Vi cosas parecidas en Nueva York; son como plataformas hidráulicas que en el momento en que se activa un botón se levantan; si están inactivas están perfectamente integradas en el suelo".

Cortés admitió que el asunto salió a relucir en la Junta de Gobierno Local celebrada ayer. "Se ha comentado y voy a ver presupuestos; la ventana de eso es que queda montado para toda la vida, con lo que a la larga se amortiza", defendió el edil del PP. La colocación de maceteros fue adoptada el pasado miércoles después de las recomendaciones del Ministerio de Interior tras el atentado del lunes en Berlín. Ante esta situación, el Ayuntamiento activó un plan preventivo en las zonas más concurridas en el periodo navideño instalando ocho maceteros en la entrada y salida del Paseo del Parque, evitando así la posible entrada de vehículos a las zonas peatonales. Asimismo, en el Centro se volvió a activar el sistema de bolardos.