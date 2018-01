Etiquetas, cálculos y bolsas llenas de paciencia

Como si no hubiese un mañana, como si todo acabase en 24 horas, miles de compradores obviaron el frío para salir de casa con la intención de traerse alguna ganga del primer día de rebajas. Armados de paciencia, sin parar de hacer cálculos mentales ni voltear etiquetas, formaron largas colas en las firmas más caras ante las tentadoras ofertas. Ayer era el día de devolver los regalos menos afortunados de los Reyes y, sobre todo, el momento del "ya que estoy aquí me llevo algo" o el de "le había echado el ojo y vengo a llevármelo más barato". Eso sí, como las tallas se suelen agotar con cierta rapidez, quien tenía claro lo que quería no quiso dejar pasar ni un día. Que el 7 de enero, día de rebajas por excelencia, cayese en domingo también ayudó a que algunos establecimientos se abarrotasen.

Ayer, antes de que abriesen las puertas de El Corte Inglés a las 10:00 los coches ya daban la vuelta a la manzana esperando entrar al aparcamiento, según relataban empleadas de la cuarta planta. Así que desde primera hora esta gran superficie se llenó de clientes en busca, sobre todo, de grandes descuentos en ciertas marcas. Bimba y Lola y Pandora en la parte de complementos, Levis, Pepe Jeans, Guess, Desigual y Morgan en moda joven, Vans, New Balance y Converse en la zona deportiva y cualquiera de los puntos de venta de zapatería estaban repletos de gente y con abundantes colas en sus cajas. "Las rebajas merecen la pena, la verdad, porque se ahorra un poco y accedes a marcas que normalmente no te compras si no es con descuento", señalaba Maribel. Entres sus bolsas, esta compradora llevaba unas botas "a las que ya había echado el ojo" y por las que ayer pagó 30 euros menos. En algunos bolsos, hasta 70 euros de descuento justificaron la larga espera frente a sus mostradores.

Las marcas más caras fueron las que registraron mayor afluencia de clientes

"Llevamos toda la mañana sin parar, la verdad es que hay mucha gente, algunos cambian los regalos para sacarle partido a la diferencia de precio, pero hay más compras que devoluciones", decía una dependienta de moda de El Corte Inglés. En su departamento, jersey y abrigo eran los productos estrella. Antonio, aunque venía a cambiar un presente repetido, había dejado aplazada hasta las rebajas la compra de unas zapatillas de crossfit y un chandal. "Sabía que iban a costar menos y, por otro lado, quería elegirlas yo mismo", comentaba. Su novia lo acompañaba. "Picamos si hay algo que nos gusta y está a buen precio, pero solemos esperar a que las cosas estén más rebajadas, son caprichos y no una necesidad".

Un bolso, un monedero y dos carteras de Bimba y Lola llevaba María Luque porque el ahorro en uno de esos productos era de más de 50 euros. Carmen llevaba otro que marcaba un 40% de descuento. "Las cosas de marcas caras no me las puedo permitir a precio normal, tengo tres hijos y dejo estas cosas para última hora, si las encuentro bien y si no, pues nada", decía. Tres plantas más arriba, Ana venía buscando un jersey y se encontró con un abrigo que el viernes valía 120 euros y el domingo 60. "Siempre vengo a las rebajas y algo me llevo, aunque no el primer día porque me agobia tanta gente".

El miedo a que todo esté "muy escogido" y a no encontrar tallas movió ayer de la comodidad del sofá a muchos. En el expositor de Pandora de El Corte Inglés, por ejemplo, ya habían contado más de 210 números en menos de tres horas de venta. Mucha afluencia de público tuvo igualmente el departamento de electrónica aunque en este caso antes de Reyes "se ha vendido todo, hasta el punto de quedarnos sin nada, no se ha notado la crisis", decía una dependienta que apuntaba a los móviles de alta gama y los smartwatch como los productos más buscados a pesar de tener precios por encima de los 500 euros.

También en la calle Larios se llenaron las tiendas de ropa, aunque ya algunas tenían sus rebajas puestas desde el 2 de enero. "La verdad es que estamos teniendo más gente de lo esperado", comentaban en Springfield. Pocas eran las manos que ayer transitaban vacías por las zonas comerciales de la ciudad.