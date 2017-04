Ex presidentes socialistas de la Diputación apoyan a Pedro Sánchez

Los cinco ex presidentes socialistas de la Diputación de Málaga firmaron ayer su aval al precandidato a la secretaría general del PSOE Pedro Sánchez, según confirmó el exdirigente y que fuera también presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde. Además de Linde, firmaron su apoyo a Sánchez el socialista Juan Fraile, Salvador Pendón, Antonio Maldonado y José María Ruiz Povedano, que coincidieron en el Día de Málaga en el que se reconoce su trabajo al frente de la institución provincial y confirmaron tal posición a los periodistas. "Da la casualidad que los cinco ex presidentes socialistas esta mañana [por ayer] hemos firmado el apoyo y el aval a Pedro Sánchez", afirmó Enrique Linde, quien hizo de portavoz de los diferentes ex presidentes premiados en el acto celebrado ayer en el auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos.

El anuncio de los ex presidentes de la Diputación de Málaga , en cambio, contrasta con la posición que mantienen tanto la dirección provincial del partido como la mayoría de cargos del PSOE, que vienen mostrando su apoyo a la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Los precandidatos tienen hasta el 4 de mayo para recoger más de 9.000 avales, un 5% del censo de la militancia del PSOE. El 21 de mayo se celebrará la votación del secretario general y entre el 16 y 18 de junio será el 39 congreso federal socialista.

Por otro lado, sobre la Medalla de Oro de la Provincia que recibieron ayer los diferentes exdirigentes de la institución provincial, Linde agradeció que "se haya acordado de nosotros y haya tratado de recuperar la modesta historia de la provincia" y señaló que "esta medalla significa unirnos más y aumentar los lazos que hemos tenido con esta institución en la que todos hemos actuado, con la mejor buena fe, con aciertos y errores".

Al mismo tiempo, resaltó que se trata de un día no solo para el recuerdo sino también para reflexionar sobre el futuro de esta institución "porque no lo tiene nada fácil". En este sentido, concluyó que en los últimos 38 años desde que él fuera presidente la labor de la Diputación Provincial ha cambiado "tanto como ha cambiado la provincia, la sociedad y la política". "Hay cosas comunes y constantes, pero del trabajo que yo realizaba hace 38 años al trabajo que ahora realiza su actual presidente, Elías Bendodo (PP), hay diferencias porque el concepto social, político y económico es también distinto", concluyó.