Exceltur no ve prioritaria la bajada del IVA en el turismo

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), uno de los lobbys turísticos más importantes del país, no considera prioritario el descenso del IVA en el sector, una demanda habitual de los hoteleros que ha sido incluso reclamada dos veces por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en las ferias turísticas de Londres y Madrid celebradas en los cuatro últimos meses. "A nadie le amarga un dulce, pero en la situación actual el IVA no es un tema trascendental. Sería bienvenida sin duda una bajada, pero no es la prioridad número uno a día de hoy. Sí lo era en los momentos más complicados, en 2009, cuando se hizo lo contrario y se subió, pero ahora la situación es consolidar la realidad en la que estamos que es muy positiva", explicó ayer el director del área de Estudios e Investigaciones de Exceltur, Óscar Perelli, en una jornada sobre el mercado nacional organizada en Málaga por Turismo Costa del Sol.

Este experto destacó que las expectativas para la Costa del Sol este año "son excepcionales porque la temporada ha empezado muy bien, se ha incorporado mucha capacidad aérea en el mercado y la conectividad está garantizada". A eso hay que añadirle que otros destinos mediterráneos siguen inmersos en sus problemas de inseguridad, lo que está provocando un trasvase de turistas a otros destinos, entre ellos España. De hecho, Turquía ha perdido más de diez millones de turistas y Egipto más de cuatro millones. Vienen turistas, se puede decir, de rebote y, según Perelli, "el reto es fidelizarlos y seguir invirtiendo porque la inversión en reposicionamiento de producto te permite fidelizar mejor y está ayudando a que esos flujos prestados se conviertan en propios, siendo Málaga ciudad un ejemplo de primer nivel". "Hay que seguir invirtiendo en el producto para ser competitivos y posicionarnos en los segmentos de mayor valor añadido, con más rentabilidad y empleo", insistió el directivo de Exceltur, quien apuntó que "las empresas están haciendo sus deberes y lo que esperamos es que las administraciones públicas acompañen inviertiendo en la regeneración de destinos maduros del litoral que fueron construidos en los años 60".

Este experto dijo que el turismo seguirá creciendo en España en 2017, aunque no al ritmo de 2016 que fue un año histórico, y el objetivo será "saber gestionar el éxito" y comunicarlo, pues "las empresas van a seguir creciendo y creando empleo y debe percibirlo la sociedad". Sobre el mercado nacional, Perelli recordó que al turista español, si tiene dinero, le gusta más viajar fuera del país, aunque también precisó que "la demanda internacional ha crecido tanto que en muchos sitios no había demasiado sitio para el cliente nacional".

Por otra parte, José Carlos Escribano, vicepresidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y presidente del Foro del Turismo Málaga-Costa del Sol, subrayó que el mercado nacional es "aliado" de la Costa del Sol desde sus inicios y recomendó a los viajeros hacer las reservas con antelación.