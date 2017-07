Exigen que el hospital de Cártama abra al completo antes de fin de año

Pero no baja la guardia. Las inspecciones siguen. "La foto es favorable. Después de casi 30 años de trabajo conjunto entre los ayuntamientos y la Junta, la situación ha mejorado muchísimo. Además, el turismo es una fuente importante de ingresos y los hoteleros cuidan mucho cumplir la normativa porque cualquier problema en una piscina supone un desprestigio", asegura la responsable de Salud Pública de la Delegación,

"La compañía Endesa y la Consejería de Salud incumplen los plazos. Los quirófanos están equipados, pero en las pruebas que han hecho se corta la luz porque no hay potencia suficiente. Reclamamos que el hospital se abra por completo antes de fin de año. La población de la comarca lleva más de una década esperando. Es una infraestructura urgente, no se puede aplazar más; de lo contrario a la vuelta del verano iniciaremos movilizaciones", advirtió.

Hace un año se abrieron las consultas. El pasado otoño, entraron en funcionamiento las Urgencias. Pero Endesa sostiene que antes de fin de año no acabará el proceso de expropiaciones y alegaciones para poder acabar el tendido definitivo. En la actualidad, el hospital funciona con suministro eléctrico provisional.

La inexistencia de un tendido eléctrico definitivo que garantice la estabilidad en el suministro de luz frena su puesta en marcha al completo. La Plataforma pro Hospital del Guadalhorce lleva casi 15 años luchando porque se salde una deuda histórica con la comarca, la única de la provincia que aún no dispone aún de esta infraestructura al 100%. La plataforma exige que a más tardar antes de fin de año, el hospital esté totalmente operativo. Hace poco más de una semana, sus integrantes protagonizaron una concentración para alzar esa reivindicación. Su portavoz, Miguel Esteban, advierte que tras el verano la Plataforma volverá a movilizarse para exigir la apertura al completo.

Salud aclara que la apertura depende ahora de Endesa

"Somos los primeros interesados en que el hospital se abra al completo, pero ahora ya depende de Endesa", afirmó la delegada de Salud, Ana Isabel González, al ser consultada sobre la puesta en marcha de quirófanos y hospitalización en el chare del Guadalhorce. Este centro depende del Hospital Clínico. Tanto su gerente, José Antonio Medina, como la delegada aclararon que el centro de Teatinos ha ampliado los quirófanos de tarde y las camas quirúrgicas, de modo que "no hay un problema" en la atención porque no se haya abierto aún la hospitalización del chare del Guadalhorce. "El Clínico está asumiendo lo de ese hospital, así que no hay un déficit asistencial", aseguró Medina.