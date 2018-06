Expediente sancionador a una empresa por fumigar de día en un colegio público

El Ayuntamiento de Málaga ha abierto un expediente sancionador a la empresa a la que le adjudicó los trabajos de fumigación en el IES Camino de San Rafael al considerar que ha podido incurrir en una irregularidad por haber acometido las tareas cuando el centro educativo se encontraba abierto y con alumnos en su interior. Así lo explicó el director del área de Parques y Jardines, Javier Gutiérrez del Álamo, quien precisó que la contrata ahora se enfrenta a una sanción que puede oscilar entre los 5.000 y los 15.000 euros.

Pese a que el producto que se empleó como tratamiento preventivo para evitar que las palmeras sufrieran el ataque de picudo rojo no entrañaba ningún peligro para el ser humano y que la zona, en el momento en que se procedió a la fumigación, estaba balizada y los niños se encontraban en clase, los trabajadores incumplieron, en palabras del responsable municipal, el protocolo establecido para estos casos. "El producto no es inocuo pero tampoco peligroso. No se pulveriza, sino que se aplica con un chorro de agua, pero la normativa recoge que debe aplicarse cuando el centro esté cerrado", apuntó Gutiérrez del Álamo.

Tras la propuesta de sanción impulsada por el Consistorio, será el área de Contratación la que se encargue de resolver el caso y estimar, según la baremación, cuál es el importe de la sanción que la empresa debe asumir. El director de Parques y Jardines se reunió con un representante de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del centro educativo para abordar el asunto después de que a través de las redes sociales se difundiera un vídeo que, según recalcó, "había sido manipulado, usando la imagen de niños y suporponiendo la fumigación". De esta forma, insistió en que los estudiantes no se encontraban en el patio cuando los trabajadores estaban aplicando el producto, aunque reconoció que la empresa ha incumplido el real decreto del Gobierno que establece cuándo debe realizarse la fumigación.

Desde el colegio que ha protagonizado los hechos remitieron un comunicado a las familias en el que, además de llamar a la calma, señalaron que los responsables del centro se habían interesado por lo ocurrido y que el tratamiento preventivo se lleva a cabo desde hace al menos 10 años. Asimismo, apuntaron que cuando se hizo la fumigación la zona se había limitado, únicamente para evitar que el líquido manchara, dado que éste era el único riesgo que suponía las tareas.