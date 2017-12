Expertos destacan que el AVE ha puesto a Málaga en primera división

Tal día como hoy, 24 de diciembre, mientras los malagueños preparaban la cena de Nochebuena arrancaba hace una década el primer tren de alta velocidad AVE entre Málaga y Madrid. La ilusión era tremenda porque permitía ir desde el centro de Málaga al centro de la capital española en poco más de dos horas y media y porque había tramos en los que se alcanzaban los 300 kilómetros por hora. Las expectativas eran buenas, pero había que analizar si esta iniciativa tenía realmente éxito o si se convertiría en flor de un día. Solo hay que ver los datos para comprobar que el AVE ha supuesto un antes y un después en la historia de Málaga. En diez años ha sido utilizado por 20,5 millones de pasajeros en 75.000 trenes y el índice de ocupación es del 85%. Los expertos indican que, además, ha impulsado un fuerte desarrollo turístico y empresarial que ha permitido que Málaga esté con nombre propio en la primera división española y que se haya elevado la autoestima de los ciudadanos.

Así lo manifestaron Alfredo Durán, gerente de servicios comerciales Sur de Renfe-Viajeros; José María Luna, director de los museos Fundación Picasso-Museo Casa Natal, Centre Pompidou Málaga y Colección del Museo Ruso de Málaga; Arturo Bernal, director gerente de Turismo Costa del Sol; Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga; y Jerónimo Pérez Casero, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga en el desayuno informativo Diez años de alta velocidad. Impacto en el turismo y la empresa organizado por este diario y Renfe.

Había 700.000 viajeros en tren entre Málaga y Madrid en 2007 y ahora son 2,5 millones

"En 2007 había 700.000 viajeros en tren entre Málaga y Madrid y este año cerraremos con 2,5 millones de pasajeros", resaltó Durán, quien precisó que en estos momentos el AVE tiene una cuota de mercado en este trayecto del 85% respecto al avión. Este directivo subrayó que "el AVE a Málaga está siendo un éxito, el 85% de los clientes manifiestan que están satisfechos o muy satisfechos con el servicio y este corredor tiene menos estacionalidad que otros porque tenemos clientes todo el año". En este sentido, Durán afirmó que el 50% de los usuarios utiliza el tren por motivos laborales y el resto es por ocio u otras causas.

"El AVE ha sido capaz de crear demanda hasta el punto que se triplicó el número de personas que usaron el tren en lugar del avión para desplazarse a Madrid o Málaga y eso es impresionante", apuntó Arturo Bernal, gerente de Turismo Costa del Sol, quien recalcó que "el AVE ha tenido un efecto multiplicador porque nos ha traído además públicos de segmentos diferentes como el golf, los congresos o personas que vienen a las 7 de la mañana a trabajar y regresan a Madrid a las 11 de la noche pero han hecho gasto aquí". "Ha permitido generar un conocimiento de la ciudad que se ve incluso cuando se hacen negocios, porque hay muchas personas que vienen a Málaga a trabajar pero que luego se traen a la familia o los amigos para enseñarles la ciudad", añadió Durán. Bernal tomó de nuevo el testigo e hizo hincapié en que "el AVE ha tenido muchas virtudes y ha mejorado la convivencia, la sociedad y el medio ambiente porque el tren es más accesible que el avión y estamos atrayendo a más personas de la tercera edad".

Jerónimo Pérez Casero destacó que "se ha aumentado la actividad productiva de la ciudad respecto a antes de que tuviéramos el AVE y es importante porque esta provincia no solo vive del turismo", a la vez que valoró positivamente el fuerte crecimiento de hoteles, plazas y pernoctaciones en la capital en esta última década. "Para el mundo empresarial malagueño ha sido importantísima la llegada del AVE", dijo el presidente de la Cámara de Comercio, quien recordó que "desde 1998 hubo un movimiento liderado por la Cámara para que se creara el AVE entre Córdoba y Málaga y la provincia se volcó porque era una necesidad".

En la misma línea se expresó Natalia Sánchez. "Málaga se ha potenciado como un lugar para desarrollar actividad empresarial y negocio incluso en tiempos de crisis, ha sido la primera provincia en remontar y hay un dinamismo que ha facilitado el AVE", comentó la vicepresidenta de la CEM, quien subrayó que esta provincia es la tercera de España en creación de sociedades mercantiles siendo solo superada por Madrid y Barcelona. "La posibilidad que ofrece el AVE de acortar el trayecto y trabajar dentro del propio tren ha sido fundamental porque muchos profesionales de todos los sectores van y vienen a Madrid o a Málaga en el día y se han generado muchos contactos", añadió. En este aspecto, Pérez Casero recordó que con la reactivación del sector inmobiliario "he visto incluso a profesionales trabajando dentro del tren con los planos". La posibilidad de ir y volver en el día por el amplio número de frecuencias fue incluso objeto de bromas, porque los expertos recordaban que antes había veces que había que pernoctar en Madrid y que ahora ya no hay excusa para no regresar a casa en la misma jornada laboral. Eso abarata los costes para las empresas.

El auge turístico de la capital malagueña es indudable y en buena parte ha sido producido por la amplia oferta museística. "Málaga era hace años un no lugar y ahora se ha convertido en un lugar a donde ir en parte gracias a los museos", argumentó Luna, quien estimó que dos de los grandes hitos de la capital han sido la llegada del AVE y la peatonalización de la calle Larios. "Málaga ha sabido anclar a los turistas con los museos y con otros segmentos, porque si no esos viajeros habrían llegado en el tren con los palos de golf y se habrían ido directamente a Marbella", remarcó Luna, quien enfatizó el buen trabajo desarrollado en Málaga en estos años "porque hay otras ciudades que están en la red AVE que han hecho grandes inversiones y que no están teniendo el mismo resultado que Málaga". Tomando las palabras de Luna, el director gerente de Turismo Costa del Sol dijo que hay "otras ciudades que han hecho inversiones indecentes que no han tenido retorno en rentabilidad". Según Bernal, la clave es que "las cosas pasan donde hay masa crítica y en Málaga, entre población y turistas, hay 13 millones de personas al año y eso es una marca que mueve a mucha gente".

Poder llegar al centro de Málaga en apenas dos horas y media desde el centro de Madrid ha posicionado a la capital como destino turístico de fin de semana y está dando buenos resultados a Renfe. Durán comentó que "a parte del turismo de diario, los sábados eran un día valle y ahora se están planteando como un día de ocio para visitar museos, comer o comprar en Málaga", aunque también dejó claro que "te pueden poner el mejor museo del mundo, pero para que la ciudad tenga éxito tiene que estar en un entorno amable". "La cultura es una de las grandes marcas y me gusta pensar que la oferta cultural de la ciudad sea un entorno atractivo para las empresas, aunque también es cierto que la oferta cultural de Málaga no debe basarse solo en los museos y nos falta la pata musical", dijo Luna.

Uno de los aspectos más importantes ha sido, según estos expertos, la recuperación de la autoestima. "Hace décadas había indolencia, no había nada por lo que sentirse orgulloso y ahora sí con los museos, la calle Larios, el AVE, el aeropuerto... por lo que ahora hay más vendedores de la marca Málaga", aseguró Bernal. "La autoestima de los ciudadanos se ha elevado porque la oferta cultural aumenta el sentido de pertenencia a la ciudad y eso ayuda a tener un carácter emprendedor. Antes nos sentíamos en segunda división y ahora estamos en primera cuando durante muchos años hemos tenido la sensación de estar en la periferia de la periferia", añadió Luna.

Hoy se cumplen diez años de una de las iniciativas que más han ayudado a poner a Málaga en el mapa nacional y la provincia ha sabido, utilizando sus recursos, sacarle partido para crecer.