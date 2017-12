Expertos entregan a Salud el informe en el que piden un hospital con 800 camas

Por su parte, Rafael González, representante de CCOO en el Consejo Social, estimó que el consenso con el grupo de expertos ronda "el 80%". "El desacuerdo está en el chare en la parte este de la capital porque ellos no lo ven", aclaró. Dado que el Regional tiene poco más de 900 camas, un nuevo hospital con 800 sumado a la reconversión de unas 500 de los pabellones A y B, aportaría algo más de 400 nuevas plazas. Un reciente informe de CCOO reiteraba que Málaga -con 15,47 camas por 10.000 habitantes- está a la cola de Andalucía en esa ratio. En ese análisis, el sindicato sostenía que se necesitaban 483 camas públicas - "como un Clínico"- para alcanzar la ratio andaluza y 818 -"lo más parecido a un Regional"- para llegar a la nacional.

La viceconsejera señaló el gran trabajo que se está realizando por parte de este grupo y agradeció "las horas de dedicación que se han llevado a cabo para la elaboración de este documento tan extenso". También resaltó "la importancia de la participación de los más de 200 profesionales del sistema sanitario público andaluz en Málaga en la elaboración de esta propuesta, además la amplia participación ciudadana, llegando hasta 300 personas procedentes de diferentes colectivos, instituciones agrupaciones y asociaciones de pacientes". Baena reiteró el compromiso de la Junta, "que ya ha expresado también la consejera en varias ocasiones, con este proyecto desde el primer momento" y aseguró que "no se demorarán en el tiempo todos los trámites necesarios". Otra fuente indicó que, además del desacuerdo sobre el chare en la zona este, algunos profesionales manifiestan su inquietud sobre cómo resolver el problema de accesos al entorno del Materno en el que se ubicaría el nuevo hospital, dado que es una zona muy saturada de tráfico.

Ayer, el grupo de expertos mantuvo una reunión interna por la mañana en el Hospital Civil con la viceconsejera en la que sus representantes le hicieron entrega de su borrador de conclusiones. Fuentes sanitarias destacaron "la participación y el consenso alcanzado" en el documento. El informe es el resultado del trabajo de unas 300 personas, desde especialistas sanitarios hasta miembros de organizaciones sociales como sindicatos y asociaciones de pacientes. Las mismas fuentes aclararon que los 18 subgrupos constituidos dentro del equipo de expertos para aportar ideas sobre las diferentes especialidades médicas continúan trabajando ya que el documento es apenas un esbozo a grandes pinceladas de las necesidades de infraestructuras sanitarias de Málaga. "El trabajo no está terminado", aclararon. Fuentes del equipo de expertos apuntaron que ahora la Consejería de Salud estudiará las propuestas presentadas y "quizás pasadas las fiestas" dará una respuesta.

El punto de desacuerdo es el centro hospitalario de alta resolución (chare) en la zona este de la capital. El grupo de expertos no lo contempla, pero las organizaciones sociales del Consejo lo exigen para dar respuesta a una población de unas 70.000 personas.

"Es un proyecto de la ciudad de Málaga". Así definió un miembro del grupo de expertos que desde marzo trabaja en el diseño de las infraestructuras sanitarias, el informe presentado ayer a la viceconsejera de Salud, María Isabel Baena, sobre las propuestas que deben acometerse en los próximos años para paliar el déficit actual. Los especialistas, bajo la coordinación del ex consejero de Salud José Luis García de Arboleya, ponen sobre la mesa la necesidad de un nuevo Regional con unas 800 camas detrás del Materno -en los terrenos de la antigua Casa Cuna- y la reconversión de los pabellones A y B de aquel hospital para pacientes crónicos, de larga estancia y sociosanitarios. Ahora Salud tiene la palabra. "Confiamos en que lo que hemos propuesto salga adelante porque es producto de la participación y el consenso de unas 300 personas", apuntó una fuente del grupo de expertos.

CCOO amenaza con protestas si no hay avances

CCOO destacó ayer el consenso alcanzado entre el grupo de expertos y los integrantes del Consejo Social sobre las infraestructuras necesarias en Málaga y opinó que "es posible un acuerdo" sobre el centro hospitalario de alta resolución en la zona este -en el que ambas partes no coinciden- "porque quizás se puede empezar como un centro de especialidades". Pero advirtió que si antes del verano no hay avances concretos por parte de la Consejería de Salud para dar respuesta al déficit existente, el sindicato impulsará movilizaciones a través del Consejo Social. "Las carencias [de la sanidad pública malagueña] son una realidad que ya ni los técnicos del SAS niegan", manifestó González. "No podemos seguir con las listas de espera disparadas y estando a la cola de Andalucía en la ratio de cama de hospital por habitante. Hay que encontrarle ya una solución", sostuvo el representante sindical.