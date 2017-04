Expertos proponen rehabilitar la Alameda para imitar la Gran Vía

El sector inmobiliario, en general, está levantando cabeza y Málaga es un punto en el que se concentran muchos deseos de inversión porque, según Madrid, "ha hecho sus deberes, ha ampliado sus infraestructuras y ha entrado en un mercado competitivo". Andrés Moreno, director del área de valoraciones de la consultora en la región, destacó que "el 2017 puede ser un año récord en inversión inmobiliaria". Según este experto, en la Costa del Sol se están haciendo transacciones de suelo que no salían al mercado desde hace años. En el informe recogen un listado con 34 operaciones en Marbella, Málaga, Estepona, Mijas, Fuengirola, Casares, Benahavís o Torremolinos, entre otras localidades. "El suelo urbano finalista [el preparado directamente para construir con todos los permisos en regla] se está agotando y lo normal es que ahora haya interés en suelos urbanizables aunque aún tengan trámites pendientes", dijo Moreno, quien subrayó que "la anulación del PGOU de Marbella fue un varapalo, creó desconcierto y, aunque sigue habiendo transacciones, algunas inversiones se han trasladado a otros municipios". Moreno precisó que "la financiación bancaria ha desaparecido del sector" y se están viendo inversores privados en unión, en muchos casos, con promotores locales. "Es un cambio de paradigma", remarcó.

"Málaga está en el top 5 de los planes de expansión de los principales operadores en España. Todas las cadenas quieren estar aquí", explicó ayer Rosa Madrid, directora de CBRE en Andalucía, en la presentación de un boletín sobre el mercado inmobiliario en la provincia. Las grandes firmas quieren los mejores sitios, pero todo el mundo no cabe en calle Larios porque es una vía reducida y la mayoría de los locales ya están ocupados. Estos expertos ven necesario "ampliar el centro urbano comercial porque Málaga necesita más metros".

La Alameda Principal, si se rehabilitan sus edificios principales y se favorece la implantación de comercios y negocios de restauración, podría ser la Gran Vía de Málaga y una buena opción para los múltiples inversores nacionales e internacionales que quieren entrar en el centro de la capital pero que lo tienen difícil porque hay pocos locales disponibles y, además, no suelen tener más de 300 metros cuadrados de superficie como demandan las grandes cadenas. Es una propuesta de CBRE, una de las mayores consultoras internacionales, en función de cómo están viendo actualmente el mercado.

"Antes de que acabe el año habrá ladrillos en la Térmica"

La venta de suelos en la zona de la Térmica, uno de los proyectos inmobiliarios más emblemáticos a medio plazo en la capital, está cada vez más cerca. De hecho, según aseguró ayer Rosa Madrid, directora de CBRE en Andalucía, "el 2017 será el año de la Térmica. El comprador va a tener nombre y apellidos seguro y antes de que acabe el año habrá ladrillos". Esta consultora comercializa la parte de los terrenos que son propiedad de Numa, una sociedad en la que están, entre otras empresas, la eléctrica Endesa. Madrid se mostró convencida de que habrá un impulso significativo este ejercicio porque, por una parte, "el tema urbanístico avanza" y, por otra, "hay voluntad de desbloquearlo y el mercado acompaña". El terreno, situado al final de calle Pacífico antes de llegar a Sacaba, tiene 115.000 metros cuadrados, y se prevé construir en torno a un millar de viviendas, hoteles, oficinas y locales comerciales. CBRE comercializa el 53% del terreno y, según su directora regional, hay mucho interés de fondos y empresas internacionales, nacionales, regionales y locales. A la hora de elegir comprador, Madrid indicó que "no habrá puja ni criterio especulativo sino que se busca la generación de valor y ver quién tiene capacidad real para desarrollarlo, por lo que no creemos que puedan hacerlo empresas pequeñas". Se busca, por tanto, inversores potentes que puedan hacer frente a la urbanización para evitar problemas futuros. Andrés Moreno, director de valoraciones, señaló que si bien la Térmica "no es aún suelo finalista y queda mucha gestión urbanística por parte del ayuntamiento, es la zona de expansión natural para las promotoras y una bolsa de suelo emblemática", pues el suelo en Teatinos o Tabacalera escasea.