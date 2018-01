Expulsan dos años del Carnaval a un cuarteto por "faltas de respeto"

La Fundación del Carnaval de Málaga ha decidido sancionar a los componentes del cuarteto Los siervos de Alba con dos años sin poder participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) tras su pase por la segunda sesión de preliminares, en la que realizaron su pase. La institución entiende que, tras la actuación de sus cinco componentes, se han vulnerado las bases por "falta de decoro y de respeto" en las letras del grupo.

La agrupación, conformada por Alba Prieto, conocida como Alba de El Palo, y otros cuatro componentes menores de edad - la normativa de la Fundación les permite concursar con una autorización paterna que, según la institución, entregaron en el momento de la inscripción-, basó su actuación en una parodia donde se pronunciaban reiteradas faltas de respeto a la protagonista de la escena. A pesar de formar parte del espectáculo planteado y ensayado por el cuarteto, los responsables del Carnaval entienden que vulnera uno de los principios del buen funcionamiento del COAC.

Alba Prieto asegura que nadie tiene que decir por ella "si es denigrante o no"

En el comunicado, la Fundación del Carnaval detalla que el artículo 24.2 de las bases del concurso permiten sancionar "a cualquiera que actúe como persona física e individual (independientemente de que pertenezca o no a cualquier colectivo participante en el COAC) e incida en el normal desarrollo del programa de fiestas y/o afecte de forma notoria a cualquier aspecto cívico o legal en el desarrollo del mismo (disturbios, peleas, falta de decoro, insultos o falta de respeto hacia los miembros del jurado, miembros de esta fundación o a dicha fundación como entidad, etc.)". Esta decisión queda en manos de la propia institución, no siendo responsabilidad del jurado la prohibición de concursar en los próximos dos años. La reacción del público asistente durante la sesión no se hizo esperar. Durante la actuación, fueron muchos los que criticaron el tono ofensivo de las coplas, en las que se insultaba de manera continuada a la componente femenina, e incluso reclamaron que se echase el telón para poner fina la misma.

Tras el anuncio de la sanción, Alba Prieto manifestó a través de sus redes sociales su descontento por la medida tomada: "Como soy como soy me río de mí misma así que nadie tiene que decir por mí si es denigrante o no. Y lo que me parece más fuerte es que encima nos hayan sancionado dos años sin salir sabiendo que son niños nuevos (sic)". Igualmente, el autor de la letra según indica el orden de participación del COAC, indicó en Twitter que "sobre la actuación de hoy [por ayer] perdón por no ser como ustedes esperabais y lo siento si ha podido molestar el meternos con alba lo sentimos no era nuestra intención hacer pasar un mal momento".