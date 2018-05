La FP Dual se consolida en Málaga con 22 nuevos ciclos el próximo curso

Si este presente curso han sido cinco los ciclos formativos de FP Dual que se han puesto en marcha en la provincia de Málaga, para el próximo esta formación da un salto cuantitativo de gran relevancia y las novedades se multiplican por cuatro. En total son 22 los nuevos proyectos aprobados por la Consejería de Educación que se iniciarán en septiembre en 13 institutos. De ellos, seis centros se estrenan en este tipo de formación que realiza parte de su programa académico en la empresa.

"El crecimiento es espectacular, en la comarca de la Axarquía empezará un ciclo Dual por primera vez y también se introduce en la FP Básica con los ciclos Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios del IES Ben Gabirol y Cocina y Restauración del instituto Nº 1 Universidad Laboral", explica José Antonio Mata, asesor de FP del Centro de Educación Permanente de Málaga. Junto a las 24 nuevas titulaciones de Sevilla y las 23 de Cádiz, Málaga es la tercera provincia andaluza con más ciclos aprobados para el próximo curso.

Málaga es la tercera provincia con más ciclos nuevos tras los 24 de Sevilla y los 23 de Cádiz

El centro concertado San José, en la zona de Carranque, es el que pondrá en marcha el mayor número de estos estudios. Serán cuatro, Farmacia y parafarmacia, Desarrollo de aplicaciones multiplataforma, Instalación y amueblamiento y Gestión Administrativa. El IES La Rosaleda introduce otros tres, Instalaciones de producción de calor, Obras de interior, decoración y rehabilitación y Organización y control de obras de construcción. El Politécnico Jesús Marín incluye por primera vez en su amplia oferta un ciclo en Dual, Administración y finanzas y también Nuestra Señora de la Victoria con Servicios Comerciales. En el IES Litoral se impartirán en este formato compartido con la empresa Emergencias sanitarias y Radioterapia y dosimetría.

Esta oferta se une a los 52 proyectos renovados que ya llevan algunos años cursándose en los institutos de la provincia. "Cada vez está más clara la necesidad de contactar entre la empresa y el centro educativo, la educación se tiene que adaptar al cambio productivo, la velocidad de la innovación es brutal, así que la formación tiene que ser continua, si no lo que le das al alumno no le sirve", apunta José Antonio Mata y considera que en la empresa tanto la maquinaria como la tecnología utilizada evoluciona a un ritmo que no lo puede hacer en la escuela. "Una empresa se renueva de forma continuada, así el alumno trabaja con lo último del mercado", agrega el asesor del CEP.